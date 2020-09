Lo aseguró la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, quien explicó que "se debe aislar al empleado, tomar medidas con los compañeros de trabajo y desinfectar el lugar con agua y lavandina o alcohol". Ante la preocupación de vecinos sobre la confirmación de casos positivos de Covid-19 en mercados y almacenes de la ciudad, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, explicó que no es necesario cerrarlos al público. "Frente a una situación de estas características, se debe aislar al empleado infectado, tomar medidas con sus compañeros de trabajo y desinfectar el lugar con agua y lavandina o alcohol. Una vez realizado esto, el comercio puede continuar con sus actividades", sostuvo. Además, explicó: "Siguiendo estos procedimientos no hace falta cerrar el mercado. Si no, yo tendría que cerrar el hospital donde se hacen más de 40 hisopados por día y se encuentran pacientes internados". No obstante, remarcó que "si da positivo quien está a cargo del comercio y es la única persona que lo atiende, sí deberá cerrarlo porque si no lo hace se convierte en una definición de contacto estrecho". "No podemos vivir cerrando comercios e industrias o bajando de fases, tenemos que adaptarnos a las nuevas medidas de convivencia que son usar constantemente el tapabocas, mantener el distanciamiento social y no compartir una comida ni una mateada", enfatizó la subsecretaria.

LA DRA PENOVI DETALLÓ CÓMO ACTUAR EN MERCADOS Y ALMACENES ANTE LA APARICIÓN DEL VIRUS.



Aclaran que no es necesario cerrar mercados o almacenes por casos de Covid-19

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar