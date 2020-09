Lic. Psi. Gabriel Raimundo





Continuando con los Tips para tu salud la ACTITUD POSITIVA Y EVITAR EL ESTRÉS es una noble tarea de uno mismo y que cuando nos supera debemos consultar al especialista. Hoy nos cuenta el Lic. Raimundo Gabriel que lo positivo y lo negativo dependerá de nuestro estado anímico, la forma en que enfrentemos a nuestra realidad y nuestro contexto actual. Ansiedad, angustia, depresión y demás afecciones psíquicas, tienen un denominador común que es el stress, como señal de que algo no está del todo bien. Para poder evitar el stress y, en consecuencia, tener una actitud positiva sobre todo lo que nos acontece, el primer paso para poder manejarlo es reconocer la presencia de este en nuestra vida. Todo el mundo experimenta el estrés de manera diferente. Es posible que se enoje o que se irrite, que no pueda dormir o que sufra dolores de cabeza o malestar estomacal. ¿Cuáles son las señales del estrés en usted? Una vez que conozca las señales que aparecen, podrás comenzar a manejarlo, identificando las situaciones que pueden provocarle estrés. Estas situaciones se conocen como tensionantes. Sus tensionantes pueden ser la familia, la escuela, el trabajo, las relaciones, el dinero o los problemas de salud. Una vez que comprenda de dónde viene su estrés podrá idear maneras con las cuales lidiar con sus tensionantes. Al sentirse estresado y para aliviar el mismo, alguno puede recurrir a comportamientos poco saludables que lo ayuden a relajarse. Estos comportamientos pueden incluir: comer en exceso, fumar cigarrillos, beber alcohol, consumir drogas, y dormir demasiado o no dormir lo suficiente. De tal manera, estos comportamientos pueden ayudar a sentirse mejor en un principio, pero pueden hacer más daño de lo que ayudan. En lugar de ellos, existen muchas maneras de manejar el estrés, tales como: - Reconocer las cosas que no puede cambiar. Aceptar que no puede cambiar ciertas cosas le permite dejarlas ir y no alterarse. Por ejemplo, no puede cambiar el hecho de que debe conducir durante la hora pico. Pero puede buscar maneras de relajarse en el trayecto, como escuchar un podcast o un audiolibro. - Evitar las situaciones estresantes. Siempre que le sea posible, aléjese de la fuente del estrés. Por ejemplo, si su familia discute en los días festivos, dese un descanso y salga a caminar o a dar una vuelta en el auto. - Hacer ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil manera de lidiar con el estrés. Al hacer ejercicio, su cerebro libera químicos que lo hacen sentir bien. También puede ayudar con su energía reprimida o su frustración. Buscar algo que disfrute, ya sea caminar, montar en bicicleta, jugar al softball, nadar o bailar, y hacerlo por al menos 30 minutos la mayoría de los días. - Cambiar la perspectiva. Intentar desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos, reemplazando los pensamientos negativos con pensamientos más positivos. Por ejemplo, en lugar de pensar, "¿por qué siempre todo sale mal?", cambiar esa idea por, "puedo encontrar una manera de superar esto". Puede parecer difícil o tonto en un principio, pero podría descubrir que esto ayuda a dar un giro a su perspectiva. - Hacer algo que disfrute. Cuando el estrés lo tenga decaído, haga algo que disfrute para ayudar a ponerlo de pie de nuevo. Puede ser algo tan simple como leer un buen libro, escuchar música, ver la película favorita o salir a cenar con un amigo. Comenzar un nuevo pasatiempo sin importar lo que elija, e intente hacer al menos una cosa al día que sea solo para uno. - Aprender nuevas maneras para relajarse. La práctica de técnicas de relajación es una gran manera de lidiar con el estrés del día a día. Las técnicas de relajación ayudan a disminuir el ritmo cardíaco y reducir la presión sanguínea. Existen muchos tipos, desde respiraciones profundas y meditación hasta yoga y taichí. - Conectarse con los seres queridos. No dejar que el stress se interponga entre nosotros y la vida social. Pasar tiempo con familiares y amigos puede ayudarle a sentirse mejor y olvidarse del estrés. Confiar sus problemas a un amigo también puede ayudarle a resolverlos. - Dormir lo suficiente. Descansar suficientemente durante la noche puede ayudarle a pensar con más claridad y a tener más energía. Esto hará que sea más fácil manejar cualquier problema que pueda surgir. Intente dormir entre 7 y 9 horas todas las noches. - Mantener una dieta saludable. Comer alimentos saludables ayuda a darle energía a su cuerpo y su mente. Evitar los refrigerios con altos contenidos de azúcar y consuma muchas verduras, frutas, granos integrales, lácteos reducidos o libres de grasas y proteínas magras. - Aprender a decir que no. Realizar demasiadas tareas en casa o en el trabajo, aprenda a establecer límites, a veces producen stress, es por eso que se puede pedir ayuda a los demás cuando la necesite. Si no se es capaz de manejar el stress por sí mismo, es posible considerar la opción de ver a un terapeuta que puede ayudar a encontrar otras maneras de lidiar con esto. La ayuda de profesionales de la salud mental, es casi obligatoria en estos casos, al igual que un chequeo médico, ya que si no podemos mantener nuestra parte psíquica en condiciones, nos veríamos en una situación de desequilibrio general afectando todo nuestro ser incluyendo a los tres aspectos fundamentales del sujeto, los Bio, Psico y Sociales. Dra. Cecilia López MP 54620 // Licenciado en Psicología Gabriel Raimundo MN 69359 - MP 20680 - Especialidad Adultos Niños y Patologías de Consumo // Centro Medico Rawson - cmrawson.com.ar



Por Dra. Cecilia López, Lic. Psi. Gabriel Raimundo

