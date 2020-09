El próximo sábado por la mañana tendrá lugar el tercer encuentro no presencial del año. El disertante será Fabio Fridman, Licenciado en Educación y especialista en Gestión de las OSC. "A veces, por no contemplar algún aspecto, la acción realizada queda en la nada. Concretamente, una señora me contaba que organizó una colecta aparentemente exitosa. Digo aparentemente, porque juntó un montón de cosas, pero después no tenía cómo trasladarlas. No prever los pasos necesarios para llegar al objetivo final, puede hacer que la organización sea ineficiente", señaló a La Auténtica Defensa el Licenciado en Educación y especialista en gestión de las OSC, Fabio Fridman, quien el próximo sábado expondrá en el Curso de Formación para Organizaciones de la Sociedad Civil organizado por el Centro de Formación en Ciencias Económicas y Sociales del Instituto Superior Armonía en alianza con la Municipalidad de Campana y que cuenta con Axion y PAE como sponsors. Se trata de la cuarta edición del curso, y el encuentro del sábado 12 corresponde al módulo 2 "Diseño, Implementación y Evaluación de Proyectos" que se dictará de manera remota a través de la plataforma Google Meet, en el horario de 9:30 a 13:30. Los interesados en participar, pueden inscribirse ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/tSEK6wrQVS4sqMZP9

"No prever los pasos necesarios para llegar al objetivo final, puede hacer que la organización sea ineficiente", señala el Lic. Fridman.







Curso de Formación para Organizaciones de la Sociedad Civil

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar