El desafío del Aprendizaje Basado en Proyectos

Se trata de una metodología de enseñanza activa que promueve el pensamiento creativo, la indagación y el alcance de objetivos en paralelo a la incorporación de los conocimientos teóricos de una materia. Docentes de la ETRR explican por qué tiene un impacto diferencial en los alumnos. La clase convencional podría tener sus días contados. Hoy las metodologías de enseñanza activa ganan cada vez más terreno en las aulas y, durante este período de cuarentena, la Escuela Técnica Roberto Rocca viene demostrando que no se necesita de la presencialidad ni de recursos fuera de serie para ponerlas en prácticas. La ETRR incorporó desde un principio el modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a materias que integran su oferta académica y comenzó a compartir su impacto diferencial en los estudiantes a través de la feria MAPEx de 2019. Este año, las limitaciones que impuso el coronavirus obligaron a enfrentar el desafío extra de sostener el ABP en la virtualidad y lejos de los talleres, cuando se trata de una metodología de trabajo colaborativa y esencialmente práctica. Una webinar a cargo de la especialista Marlene Grass y el referente interno de ABP Manuel Djeredjian propuso tácticas para superar la barrera de la pantalla, manteniendo la mente abierta y el involucramiento de los estudiantes, y compartiendo implementaciones exitosas de ABP online. La reflexión se trasladó luego a las aulas virtuales. "Los docentes y los estudiantes, reunidos en videoconferencia, nos pusimos a pensar cómo mantener la metodología ABP de la materia a través del sistema de enseñanza remota que montó la escuela. Ahí surgió la idea de enfocarnos en el desarrollo web y de aplicaciones móviles, que comparten muchos lenguajes de programación con los empleados en la especialidad de electrónica", cuenta Emanuel Moroni, docente de Electrónica Aplicada y Proyectos Electrónicos de 7º año, dos materias que la escuela elige trabajarlas de manera coordinada. Definido el campo de trabajo, los estudiantes fueron divididos en grupos de cuatro integrantes, la cantidad óptima para generar la sinergia que requiere la metodología. La pregunta disparadora fue qué productos podían desarrollar para todas las personas en contexto de pandemia. De ahí surgieron cinco proyectos distintos con un gran potencial de valor agregado. "Es importante la creatividad y la calidad del producto que se genera, pero en ABP lo más relevante es el proceso que le dio origen, donde se ponen en juego los conceptos teóricos de la materia con las habilidades prácticas y socioemocionales. En el hacer aparecen problemas que en el pizarrón no", comenta Moroni. Por etapas, el proyecto va avanzando. Una profunda investigación de las posibilidades que ofrece la idea concebida da paso a la elaboración de un prototipo que de respuesta la necesidad detectada. Finalmente llega la presentación del producto final con todas las mejoras sugeridas a través de los protocolos de crítica constructiva donde intervienen compañeros y docentes ajenos al proyecto. El corolario es la presentación del proyecto ante jueces externos e invitados de la comunidad. "Cada grupo va creciendo en su aprendizaje a medida que avanza con el proyecto, lo que hace que esta dinámica se asemeje mucho a lo que pueden encontrar el día de mañana en la facultad o la empresa a la que se incorporen, donde es necesario tener una capacidad de resolución importante", señala el profesor Andrés Tournour. Para los docentes y tal como sucede en los alumnos, el ABP demanda el desarrollo de nuevas competencias. "Tenés que estar más activo y adoptar un rol de facilitador. Incluso hay cosas que terminás aprendiendo con ellos: todo depende de los recursos que elijan emplear para llegar a su objetivo. Junto con Emanuel damos el soporte necesario desde nuestra formación, pero el trabajo con los estudiantes es codo a codo y se crea un vínculo más flexible que el tradicional", explica Tournour. La performance de los docentes está respaldada por coaches que los acompañan a lo largo de los proyectos, guiándolos en situaciones de progreso lento y ayudándolos a resolver las dudas que vayan surgiendo en el proceso de enseñanza. En paralelo, los docentes que implementa ABP realizan observaciones cruzadas entre si para -comenta Emanuel Moroni- "incorporar prácticas que un colega pueda estar implementando y recibir un feedback". Todos los años, la ETRR promueve capacitaciones sobre enseñanzas activas en sus docentes. Esto ha permitido el fortalecimiento del ABP en las orientaciones de Electrónica y Electromecánica. Por ejemplo, en 4º, 5º y 6º el profesor Moroni no aplica la metodología, pero en sus cursos da asistencia a otros profesores que si la están implementando, lo que "contribuye a que los alumnos no tenga una noción del conocimiento compartimentado, sino abierto e interconectado con los distintos ámbitos del saber", explica el docente. Y añade: "A mi me me gusta mucho el ABP porque invita a los chicos a superar esas pequeñas frustraciones que aparecen en cualquier proyecto y que van a encontrar en otras etapas de su crecimiento. Pero sobreponerse y dar el siguiente paso es parte de la vida misma".

La pandemia demandó adaptar la metodología. Trasladar ABP desde las aulas y los talleres a las videoconferencias y el trabajo colaborativo online fue el desafío de este año.



ESTUDIANTES EN ACCIÓN Dentro del marco de las materias Proyectos Electrónicos y Electrónica Aplicada, los estudiantes de 7º Electrónica están trabajando cinco proyectos apoyados en la metodología ABP. Uno de ellos es Saver, una aplicación móvil diseñada para asistir a la geolocalización de personas con discapacidad en espacios públicos. "La herramienta permite conocer por ejemplo la ubicación de los baños correspondientes y los puntos de atención más cercanos. Tendrá mapas predeterminados, pero también contempla la opción de incorporar aquellos mapas con los lugares que más se frecuenten", contó el estudiante Iván Barragán, quien junto a sus compañeros se encuentra manteniendo una agenda de videollamadas para charlar, debatir y proponer constantes mejoras alrededor de la aplicación. Por su parte, Guillermo Duarte desarrolla la página web Cuarentraining, pensada para mantener la actividad deportiva y una dieta saludable en el marco del aislamiento social obligatorio. "La estamos haciendo en base al lenguaje de programación HTML y con la idea de hostearla en Google Firebase. Queremos darle un diseño atractivo no solo desde el punto de vista estético sino también en cuanto a su navegación", comentó el estudiante, parte de un grupo en el que todos practican deportes amateurs. "Y como no podemos entrenar como nos gustaría, tratamos de mantenernos activos en casa. Ahí surgió la idea de esta app". Otro grupo de chicos está detrás de Pharmalogic, una web donde vecinos podrán abastecerse de los productos ofrecidos por farmacias de Campana. "Se trata de una plataforma que conectará a las farmacias con sus clientes, mostrando en línea los productos y ofreciendo la posibilidad de armar pedidos. Actualmente tenemos el esqueleto del sitio: landing page, sistema de navegación, índices, secciones. Ahora es cuestión de ir vinculando estos elementos y mejorar el aspecto general", contó Tomás Domínguez. Marco Scarpettini es uno de los alumnos detrás de Puckie, iniciativa surgida en el programa Juniors Achievement y trasladada al mundo ABP cuando surgió la necesidad de crear una web que vendiera y gestionara stocks de los productos que comercializa: juegos de mesa sustentables. "En este momento -precisó Marco- la página está funcionando como plataforma publicitaria y de marketing con información de la empresa y contactos, pero el objetivo es transformarla en una tienda virtual que permita vender y controlar el stock, proceso que se complica con el aislamiento social vigente". En el camino de la sustentabilidad también se inscribe Animalpedia, el quinto y último proyecto: una enciclopedia web con todas las especies de la fauna nativa argentina. "Pero a diferencia de una enciclopedia convencional, la persona no busca por el nombre de la especie sino por detalles generales como hábitat, clasificación, peso y características", precisó Nahuel Galliano. "Es una forma diferente de acercarnos a la naturaleza en este contexto de pandemia, además de concientizar acerca de las especies en peligro de extinción", añadió. La enciclopedia está programada en HTML, CSS y Javascript, con las bases de datos gestionadas a través de Google Firebase. "Nos conectamos por videollamada dos veces por semana, discutimos cuáles son los siguientes pasos y posibles nuevos desarrollos. Se nos hace más fácil porque en el grupo nos conocemos desde hace tiempo y somos todos amigos", compartió Galliano.

