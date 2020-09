Efemérides del día de la fecha, 6 de septiembrre

DÍA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS En este día se conmemora la fusión entre el "Círculo Argentino de Profesionales de Relaciones Públicas" y la "Asociación Argentina de Relaciones Públicas" (AARP) que formó la "Asociación Argentina de Profesionales de Relaciones Públicas" en el año 1979. En el año 1989, la misma cambió su nombre a "Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina." Reconocido por la "Confederación Interamericana de Relaciones Públicas" (CONFIARP) y el "Centro de Relaciones Públicas Internacionales" (CERPI), actualmente reúne a más de 600 profesionales, 30 de las más importantes consultoras de Comunicación y Relaciones Públicas y 17 universidades que dictan la carrera en todo el país. FALLECE LUCAS DEMARE Lucas Demare nació el 14 de julio del año 1910 en Buenos Aires. Hijo del violinista Domingo Demare y hermano del pianista, compositor y director de orquesta Lucio Demare, Lucas pasó su infancia aprendiendo piano con Vicente Scaramuzza. En el año 1927 retornó al país y empezó a tomar clases de bandoneón con Pedro Maffia; al año siguiente, regresó a Europa y se incorporó en la orquesta de Manuel Pizarro. Más adelante, acompañó a su hermano en el trío formado con Agustín Irusta y Roberto Fugazot. Con el mismo recorrió Europa y se estableció en Barcelona, donde en el año 1933, debutaron en la primera película sonora española, "Boliche", como interpretes yél debutó como actor con un papel pequeño. Al año siguiente, participó en otra película española, "Sin rumbo", que terminó por despertar su interés en el cine. Demare renunció a la música y empezó a trabajar como operario en los estudios "Orphea Film"; allí, aprendió el oficio y llegó a ser asistente de dirección de la película "Tierra Baja." Pero el estallido de la guerra civil española lo obligó a regresar a Buenos Aires. Por intermediación de su hermano, consiguió trabajo en los "Estudios Río de la Plata." En el año 1938, debutó como director y guionista de las películas "Dos amigos y un amor" y "Veinticuatro horas de libertad." En el año 1939 empezó a trabajar en "Pampa Film", en la misma realizó las películas "El hijo del barrio" (1940), "Corazón de turco" (1940), "Chingolo"(1941) y la aclamada película "El cura gaucho" (1941). Pese al rotundo éxito de ésta última, la productora de cine lo despidió. Ese mismo año, fundó junto a Homero Manzi, Ángel Magaña, Enrique Muiño, Elías Alippi y Francisco Petrone la productora "Artistas Argentinos Asociados Sociedad Cinematográfica de Responsabilidad Limitada"; en ésta dirigió sus películas más destacas "El viejo Hucha" (1942), "La Guerra Gaucha" (1942), "Su mejor alumno" (1944), "Pampa bárbara" (1945) y "Mercado de Abasto" (1955). Falleció en el año 1981 en Buenos Aires. SE LANZA "AM" Un día como hoy en el año 2013, "Arctic Monkey" lanzaba su quinto disco: "AM." Después del éxito de "Suck it and see" (2011), la banda británica consolidó su fama internacional con este album que los posicionó en lo más alto del "US Top Rock Albums" de "Billboard": "por primera vez quisimos intentar algo nuevo, sin reflejar tanto las influencias […] Estamos muy orgullosos de ´AM.´ Creo que nos ha salido algo único" manifestó Alex Turner. Entre las canciones se encuentran "R u mine?", "Why´d you only call me when you´re high?", "Knee socks", "Do I wanna know?" y "I wanna be yours".



Efemérides del día de la fecha, 6 de septiembrre

