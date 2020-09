Todos tenemos un aguijón en la carne, un punto flaco, el cual es causa de mucha tristeza. Es esa espina que pensamos, que si nos fuera quitada, realmente seríamos felices y exitosos en todo lo que emprendiéramos. La queja y el dolor nos invaden. Es demasiado para soportarlo. El pensamiento positivo dirá que siempre debes confiar en vos mismo y que eres poderoso para cambiar todo lo malo que hay dentro de ti, así que fuerzas, ánimo y dale para adelante…. Empero, Jesús dice otra cosa. Así que, reflexionaremos en nuestras debilidades y la dependencia de Cristo en nuestras vidas. "Mi gracia es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor en la debilidad". (2da Corintios 12:9) "Me ha sido dada unaespina en la carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso". ¡Bienvenido a la lucha! Satanás, nuestro enemigo, conoce nuestras debilidades, y las usará para abatirnos y destruirnos. No podemos luchar con nuestras fuerzas contra él. A veces, puede ser que vencemos, pero será solo una ilusión, un engaño, porque el fin no es bueno. Por otro lado, Dios también conoce nuestras flaquezas, y por cierto no las quita por arte de magia. Dios está esperando nuestro quebranto, el reconocer que lo necesitamos y que no hay salvación en ningún otro lado fuera de Él. Tenemos que echar ante sus pies, nuestro orgullo. "He rogado para que me la quitara" y la respuesta es: "Mi gracia es suficiente y todo lo que necesitas". Imagino el dolor de Pablo al escribir este texto. Una espina que va con vos a todos lados y persiste ahí. El "milagro" no ocurrirá. Pero será otro milagro. Clamas nuevamente y escuchas el susurro de Dios en tu oído: "Mi gracia es suficiente y todo lo que necesitas". El dolor persiste y muchos fracasos pasan por tu mente. Sin embargo, la voz de Dios es clara y real: "Mi gracia es suficiente y todo lo que necesitas". ¿Puedes recibir estas palabras igual y aceptarlas? ¿Puedes recibir la gracia que sobreabunda "por sobre" la abofeteada del enemigo? Debemos echar nuestro orgullo ante sus pies y recibir su gracia que sobreabunda, por sobre todas nuestras infinitas y persistentes faltas. "Mi poder reposa sobre ti, y actúa mejor en la debilidad". Las flaquezas sirven para ver el poder de Cristo en nuestras vidas. Habremos de menguar para que el poder de Cristo sea en nosotros. Las debilidades ahora dejan de preocupar. El reinado de Cristo gana libertad entre nosotros. Luego, podremos decir con Pablo: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses 4:13) "Por tanto, por amor a Cristo nos gozamos en las debilidades, para que repose el poder de Cristo". Aquí está, el bálsamo que enjuga cada lágrima. Estas palabras que en un principio parecían dolorosas, ahora nos emocionan y nos llenan de gozo. Ver a Cristo en medio nuestro, activo y reinando con todo poder, es lo máximo que podemos anhelar en esta tierra. Y esto se desata cuando le entregamos nuestras preocupaciones, nuestras cargas y le confiamos nuestra vida a su bondad. Dejemos a un costado nuestras fuerzas finitas e inconstantes y abandonémonos al poder infinito y eterno de Cristo. Claro que somos débiles, ¡pero acudamos a Cristo y se manifestará en toda su plenitud! "Mi gracia es suficiente y todo lo que necesitas". Por tanto, nos gozamos en que reposa sobre nosotros el poder de Cristo. ¿Quieres saber más de ese Cristo? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Josué Monte Varela 447- (Ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Debilidades?

Por Josué Monte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar