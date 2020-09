"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 6 de Septiembre de 2020 - Año II - Edición Nº 96 Tiempo de la Creación El lema de este año 2020 es "Jubileo por la Tierra": Nuevos ritmos, nueva esperanza". Se inauguró el 1° de septiembre y se extenderá hasta el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. El papa Francisco en su mensaje inicial para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, nos decía: "En este período, los cristianos renuevan en todo el mundo su fe en Dios creador y se unen de manera especial en la oración y tarea a favor de la defensa de la casa común". Reflexionó sobre la necesidad de tomar acciones decisivas para cuidar la tierra y a las personas que la habitan, particularmente los más pobres y vulnerables. Habló de la necesidad de una justicia restaurativa que lleve a la cancelación de la deuda de los países pobres, así como tomar el modelo de los pueblos indígenas porque ellos nos enseñan cómo cuidar del planeta y de sus recursos. Al mismo tiempo, el Papa Francisco reconoció que "es gratificante que la toma de conciencia de la urgencia de la situación se percibe ahora en todas partes, que la cuestión de la ecología impregne cada vez más las formas de pensar a todos los niveles y que empiece a influir en las opciones políticas y económicas, aunque quede mucho por hacer". El Santo Padre expresó: "si la crisis ecológica es una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano". De este modo, "no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano, y es mediante la curación del corazón humano que se puede esperar curar al mundo de su malestar social y ambiental" Una conversión ecológica profunda y duradera es la única que puede responder a los importantes desafíos que debemos enfrentar". ¡Seamos agentes de la conversión ecológica integral para el cuidado de la obra creadora de Dios! NO TE QUEDES SOLO La soledad es uno de los problemas personales que más se ha intensificado durante esta pandemia, por eso queremos estar cerca tuyo y decirte: Cuando te hiera el sufrimiento No te escondas en la soledad Para rumiar a solas tu desdicha, Ábrete y comparte tu dolor con el amigo, Con las personas que te quieren. Déjate ayudar Déjate cuidar Déjate amar No le niegues a los otros La oportunidad de compartir contigo Tus penas y tus desdichas. Abre tu corazón para expresarte Grita tu dolor, si es necesario, Quéjate y laméntate si lo necesitas Hasta que te hayas aliviado y puedas escuchar al otro Para recibir su apoyo Y sentir su corazón Aprende de tu desgracia, Lo que tal vez no aprendiste Durante tus tiempos de bonanza. Aprende a pedir Aprende a recibir Reconociendo que necesitas de los otros y estarás aprendiendo que los otros Necesitan de ti No sólo para pedirte Sino también para darte. No te quedes solo. "NADIE PUEDE DARLO TODO ... PERO TODOS PODEMOS DAR ALGO" Este año, la "Colecta Más por Menos" se desarrollará en un contexto especial de crisis acentuada por la pandemia. Por eso, el foco se puso en adaptar la iniciativa a los canales digitales. Hoy más que nunca la ayuda invalorable de los medios de comunicación será fundamental para informar, motivar e invitar a ser protagonista de esta conocida y querida colecta que hace 51 años se realiza en la Argentina. Al estar transitando un año de singular crisis sociosanitaria, los fondos que se reciban se orientarán a paliar los casos o situaciones más afectadas por la pandemia y la extensa cuarentena. Seguramente lo recaudado no será capaz de solucionar todos los problemas, sin embargo, ayudará mucho a paliar necesidades, a iniciar procesos y a culminar obras. La Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas pone a disposición sus redes sociales, tanto para transparentar sus acciones, rendir cuentas, como para recaudar fondos a lo largo del año. Facebook: https://www.facebook.com/colectamasxmenos Twitter: @colectamasxmenos Instagram: @colectamaspormenos Página web: www.colectamaspormenos.com.ar Informes: (011) 4394-2065, (011) 15 5148-0286 o por correo electrónico: colectamaspormenos@cea.org.ar.+ PARTICIPA, TU AYUDA ES NECESARIA.



Colecta más por menos ¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!! El 4 de septiembre fue el cumpleaños de nuestro Obispo Pedro Laxague. El párroco y la comunidad de la parroquia Santa Florentina quiere expresarle gratitud por su entrega y dedicación al Pueblo de Dios de la diócesis de Zárate-Campana y desearle una vida plena de felicidad y buenaventura. Que Dios lo guie, acompañe y le prodigue abundantes bendiciones. Rezamos por Uds.

PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA

