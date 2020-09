Fueron sometidos a nuevos testeos PCR y dieron todos negativos. También Tomás Garro, el mediocampista que llegó desde Juventud Unida de San Luis. Se sumarían el lunes a los trabajos que el plantel está realizando en el predio Héctor Fillopski. Todo indica que mañana lunes, el cuerpo técnico de Felipe De la Riva tendrá bajo sus órdenes a cinco jugadores más en el predio Héctor Fillopski, donde Villa Dálmine reanudó sus entrenamientos presenciales el pasado jueves. Esto se debe a que ayer se confirmó que dieron negativos los resultados de los análisis PCR a los que se sometieron los cuatro futbolistas que se encontraban aislados. El arquero juvenil Diego Pérez Díaz y el atacante sanjuanino Enzo Fernández habían dado positivo en los testeos serológicos del último miércoles, aunque ese examen no era definitivo para el diagnóstico debido a su nivel de confiabilidad (el serológico es un test que rastrea anticuerpos). En tanto, los defensores Juan Ignacio Alvacete y Facundo Rizzi habían sido aislados preventivamente por haber estado en contacto con casos diagnosticados. Finalmente, ayer se confirmó que no se encuentran contagiados y por eso también recibieron luz verde para poder incorporarse a los entrenamientos. El quinto caso corresponde al mediocampista zurdo Tomás Garro, quien ya se encuentra en Campana luego que se acordara su llegada a préstamo desde Juventud Unida de San Luis y ya se realizó los testeos que indica el protocolo para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico. De esta manera, la nómina de futbolistas que están aptos para entrenar pasará de 14 a 19 a partir de mañana. Esa lista está integrada por los arqueros Juan Marcelo Ojeda, Lucas Bruera, Francisco Salerno y Diego Pérez Díaz; los defensores Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete y Facundo Rizzi; los mediocampistas Federico Recalde, Saúl Nelle, Franco Marchetti, Gino Olguín, Denis Brizuela, Juan Ignacio Varela y Tomás Garro; y los atacantes Catriel Sánchez, Enzo Fernández, Sergio Sosa, Valentín Umeres y Lucas Cajes. Así, de los jugadores que tiene confirmados el Violeta solo faltaría Santiago Moyano, quien arribaría esta semana a la ciudad. En cambio, quienes están con contrato, pero no son parte de este presente del plantel son Francisco Nouet (pasará a préstamo a Flandria) y Nicolás Femia (también sería cedido).

LOS JUVENILES LUCAS CAJES Y GINO OLGUIN REALIZAN AYER UN EJERCICIO CON PELOTA ANTE LA MIRADA DE SERGIO SOSA.



Primera Nacional:

Villa Dálmine; los cuatros aislados ya están aptos para reiniciar los entrenamientos

