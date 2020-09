Así lo informó la entidad de Adrogué. En tanto, con el reinicio de las prácticas, Nueva Chicago y Chacarita confirmaron numerosas incorporaciones. Los entrenamientos presenciales se habilitaron desde el jueves en la Primera Nacional. Y uno de los equipos que los retomó en dicha jornada fue Brown de Adrogué. Sin embargo, al día siguiente, la institución Tricolor informó que suspendía momentáneamente el regreso a la actividad luego que se confirmaran cuatro casos positivos de coronavirus. A través de sus redes sociales, el club aclaró que "los test rápidos serológicos habían arrojado resultados negativos en todos los casos". Por eso, tal como lo estipula el protocolo de AFA, pudo comenzar con los entrenamientos. Pero horas más tarde, la devolución de los análisis PCR confirmaron cuatro contagios y debió dar marcha atrás. En tanto, en Mitre de Santiago del Estero las prácticas todavía siguen siendo online, a través de Zoom. Es que el entrenador Darío Ortiz y su ayudante Pablo Morant dieron positivo antes de viajar desde La Plata, mientras que otros jugadores que llegaron en los últimos días a la provincia están cumpliendo con el aislamiento correspondiente. Mientras tanto, el retorno a las prácticas llevó a varios equipos a oficializar diferentes incorporaciones. En Nueva Chicago, que ya había anunciado al defensor Gastón Bojanich, arribaron Rafael Barrios y Alejandro Altuna (ambos ex San Martín de Tucumán, que se ha desarmado casi por completo), Daniel González, Adrián Peralta, Nahuel Rodríguez y Emiliano Tellechea. Por su parte, Chacarita sumó a Agustín Cousillas, Gonzalo Rocaniere, Luciano Nieto, Santiago Giordana (ex Villa Dálmine), Alexis Vega, Sergio Rodríguez y Ramiro Ríos, quien no ha podido todavía entrenar porque dio positivo de coronavirus al igual que Alan Ledesma y Juan Cruz González.



Primera Nacional:

Brown suspendió sus entrenamientos por cuatro positivos

