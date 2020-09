Colo Colo disputa el clásico frente a Universidad de Chile. Mientras que Deportivo Cuenca persigue su primera victoria desde la reanudación del fútbol en Ecuador. Otros dos delanteros campanenses verán acción hoy en Sudamérica. Nicolás Blandi figura entre los convocados de Colo Colo para el superclásico frente a Universidad de Chile que se disputará en el Estadio Nacional. El exjugador de San Lorenzo no fue titular en el regreso del fútbol chileno y tampoco se espera que lo sea hoy. Incluso ha recibido algunas críticas por su participación en el Cacique (de flojo andar en el campeonato doméstico), aunque también ha contado con el apoyo de dos argentinos con fuerte lazo con la institución: Hugo Tocalli, exentrenador del Albo ("en el momento menos pensado, hará goles en todos los partidos", aseguró) y el ídolo colocolino Marcelo Barticiotto ("El análisis de Blandi me parece injusto, no ha tenido posibilidades de jugar. ¿Qué lo van a criticar si no tocó la pelota? No se la dieron nunca", afirmó). Por su parte, Diego Dorregaray figura entre los convocados de Deportivo Cuenca, que esta tarde se medirá frente a Delfín por la 11ª fecha de la Serie A de la Liga Pro de Ecuador. El conjunto del campanense (que viene siendo titular y ha marcado dos goles) busca su primera victoria desde la reanudación del certamen. BALLINI TIENE FECHA La División Mayor del Fútbol colombiano confirmó la reanudación de su campeonato. El 12 y 13 de septiembre se disputarán partidos pendientes, mientras que entre el 19 y el 20 se jugará la novena fecha del certamen. En la Liga BetPlay de Colombia se encuentra Matías Ballini, el único futbolista campanense que actúa en Sudamérica (fuera de Argentina) que todavía no pudo retomar la competencia. Su equipo, Independiente Santa Fe de Bogotá enfrentará a Pereira en la reanudación del campeonato.

EN MEDIO DE UN DIFÍCIL PRESENTE DE COLO COLO, BLANDI TAMBIÉN HA RECIBIDO CUESTIONAMIENTOS.



Hoy juegan Blandi y Dorregaray

