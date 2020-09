Protestas contra la nueva planta de Landnort

Se sucedieron los días domingo y lunes. Ambientalistas, políticos de los oposición y vecinos exigieron que la empresa se vaya de Campana. Ya se dispararon iniciativas legislativas para impedir que retome las actividades. El movimiento ambientalista está pisando fuerte en la ciudad. Por segundo domingo consecutivo, manifestantes se movilizaron por el casco céntrico pidiendo la sanción de la Ley de Humedales. A esa consigna este fin de semana le sumaron el rechazo a la vuelta de operaciones de Landnort, la empresa de tratamiento de residuos que relocalizó su planta en el camino de El Morejón, donde ayer y frente a sus puertas se registró otra protesta. La concentración de personas -había ambien-talistas, políticos de la oposición y vecinos de la zona- respetó el protocolo vigente de distanciamiento y uso de tapa bocas. El objetivo fue advertirle a la comunidad que pese a haberse mudado, Landnort sigue siendo un riesgo ambiental para Campana. "(La relocalización de Landnort) es sumamente preocupante por dos razones", expresó una vecina de El Morejón. "La primera es que la firma tiene muchos antecedentes de destrucción, de envenenamiento, de no hacerse cargo, de (provocar) cáncer y enfermedades de la piel, antecedentes que se pueden encontrar en internet (y que son provocados) por el procesamiento de desechos altamente tóxicos de los que no se conoce la proveniencia", expresó. Y continuó refiriéndose a la segunda de las razones que harían de su nuevo emplazamiento un riesgo ambiental: la fácil acumulación de agua en la zona, lo que haría que líquidos contaminantes de la planta pudiesen exceder su perímetro y terminar en los cursos naturales de agua. Landnort logró acordar su traslado al camino de El Morejón con el Municipio en el año 2019, luego de acumular varias denuncias por contaminación e incumplimiento de las reglamentación vigentes, situación que habría afectado a los vecinos del barrio Las Praderas, aunque también manifestaron quejas habitantes de Los Pioneros y country El Bosque. Se trata de una empresa que hace landfarming, técnica surgida del saneamiento de hidrocarburos y que fue extendida al tratamiento de residuos de otras características, tales como efluentes con características y barros industriales. Los residuos son depositados sobre la superficie del s uelo y esparcidos, mezclados y aireados con periodicidad para favorecer su biodegradación. Una de las principales barreras ambientales que debe disponer este tipo de actividad es una geomembrana o capa de arcilla que impida que líquidos contaminantes permeen hacia las napas de agua. Pero los ambientalistas que protestaron ayer aseveran que, en su nueva locación, es el anegamiento lo que puede terminar representando un riesgo inaceptable. En ese sentido, recordaron que la resolución 664/00 del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) determina que se debe realizar landfarming solo en pendientes que se encuentren "entre el 1% y el 5 % con el fin de minimizar el escurrimiento superficial". "A fines de 2019 el intendente Abella vendía como un logro el traslado de Landnort, pero la verdad es que se trata de un sector que no cumple con los requisitos básicos: el tipo de pendiente lo hace una zona inundable cuyo eventual caudal puede desembocar en el río Paraná. Es decir, que no solo puede contaminar las napas sino también cursos naturales de agua", expresó este lunes el concejal Marco Colella, quien acompañó a los vecinos en sus reclamos. La semana pasada el presidente de Landnort, Julián Poggi, denunció "hechos de vandalismo" contra la nueva planta y apuntó contra "un grupo de supuestos manifestantes ambientalistas". Por otro lado, aseguró que la empresa está respetando "todos los pasos administrativos y legales para la relocalización" en un sector industrial de tercera categoría ambiental, tal como lo acordó con el Municipio de Campana. En el Honorable Concejo Deliberante ya se están moviendo proyectos para ampliar la información disponible sobre ese acuerdo. Colella señaló que el bloque del Frente de Todos presentó dos pedidos de informe -uno dirigido al Municipio y otro al OPDS- y que trabaja en una ordenanza que busca "que los emprendimientos que hayan dejado un pasivo ambiental sin remediar no sean autorizados a continuar sus operaciones en otro lugar". Y es que los opositores a Landnort desconfían que la empresa haya eliminado el impacto ambiental ocasionado en su viejo predio. "Esta empresa fue durante 10 años fue denunciada y clausurada varias veces y se retiró de Las Praderas sin haber hecho el saneamiento", denunció otra de las vecinas que se manifestaron ayer en El Morejón, quien indicó que "si bien esta es una zona rural, está habitada: hay dos estancias lindantes al predio de Landnort y una escuela a mil metros de distancia". "Por eso, sostenemos que la decisión de relocalizar a Landnort en este lugar es de una gravedad política importante, además de ser amoral e ilegítima, porque no se respeta el derecho a la salud de los habitantes, que se supone es la prioridad", expresó. De acuerdo a los manifestantes, el intendente Abella recibió una carta en donde están detallados los argumentos contra la puesta en funcionamiento del nuevo predio de Landnort, en una secuela del conflicto con la empresa de landfarming que apenas parece estar escribiendo sus capítulos iniciales. Protesta en el centro Con mayoría de jóvenes, el domingo por la tarde se organizó una protesta con diversas consignas ambientalistas por el centro de la ciudad. La concentración se convocó por redes sociales y se registró en el Parque Urbano. Minutos antes de las 17, una columna de manifestantes partió desde Ameghino y Varela hacia la plata Eduardo Costa, para terminar exhibiendo pancartas frente al Palacio Municipal. A la sanción de la Ley de Humedales -la principal exigencia que enarbolaron el domingo anterior-, ahora se sumó el rechazo a la relocación de la Landnort, solicitando que no sea autorizada a operar en ningún sector del distrito.



Landnort se muda, pero el reclamo contra su impacto ambiental la persigue.





El domingo jóvenes manifestantes se movilizaron por el centro de la ciudad con distintas consignas, entre ellas la expulsión de Landnort del distrito.



Protestas contra la nueva planta de Landnort

