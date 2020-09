Saltó al vacío desde el puente de Av. Rivadavia y Ruta 9 el lunes por la noche. Tenía 35 años y era vecina del barrio Dallera. Cuando llegó la policía al lugar, se desorientó dado que el cuerpo se encontraba a varios metros del puente e inicialmente parecía que la habían atropellado. Luego se determinó que tras impactar contra el pavimento, el cuerpo fue arrastrado al menos por un vehículo que no logró esquivarlo ni tampoco se detuvo. Fue este lunes alrededor de las 20 cuando Gisela Elizabeth Torres, de 35 años y madre de un bebé de pocos meses, se arrojó al vacío desde el puente de la Avenida Rivadavia y Ruta 9. Mientras intervino la policía, el tránsito fue desviado desde la salida altura Villanueva, hasta la bajada que coincide con el Mayorista Yaguar. Del operativo participaron también Gendarmería, Policía Científica y personal de la dirección de Tránsito del municipio.

Vecina del barrio Dallera, Gisela era profesora de Biología.

#Ahora Accidente en #panamericana km 75 mano a Capital a metros del puente de Av. Rivadavia. Una mujer de aproximadamente 30 años, según testigos ocasionales se tiró, fue arrastrada por un camión que no se detuvo. Policía vial , CP Prefectura, SAME, Tránsito sobre el puente pic.twitter.com/K9QvNXaNdb — Daniel Trila (@dantrila) September 7, 2020

Joven madre se quita la vida

