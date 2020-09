Entre el domingo y el lunes fallecieron dos hombres, de 61 y 71 años y una mujer de 60 años. Los tres se encontraban internados en el Hospital San José. En estas dos jornadas se sumaron otros 80 positivos y el acumulado creció a 1.326 desde que comenzó la pandemia. Argentina superó ya las 10 mil víctimas fatales. Los últimos dos partes diarios de la situación de coronavirus en Campana de la Secretaría de Salud municipal no trajeron buenas noticias: el del domingo anunció la muerte de un hombre de 71 años, mientras el de ayer sumó los fallecimientos de un hombre de 61 y una mujer de 60. Los tres decesos se dieron en el Hospital San José y elevaron a 28 la cifra de víctimas fatales en nuestra ciudad desde que comenzó la pandemia (la tasa de letalidad se ubica ahora en 2,11%). De ese total de 28, cuatro se dieron en este mes de septiembre. Además, la Secretaría de Salud municipal confirmó 80 nuevos positivos entre domingo (28) y lunes (52). Con estos registros, el acumulado creció hasta 1.326 desde que comenzó la pandemia, mientras que el número de casos activos alcanzó un nuevo máximo: ahora son 699 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. A su vez, con estos 80 nuevos contagios, el promedio de casos diarios en los primeros siete días de septiembre quedó en 42,6; mientras que los 52 notificados ayer es la segunda marca más alta del mes y la tercera desde que comenzó la pandemia Durante estas 28 horas, también se reportaron 30 nuevas altas médicas y, así, el total de pacientes recuperados tras contraer coronavirus ascendió a 599 en la ciudad. REPORTE PROVINCIAL Tras su actualización de ayer a las 18 horas, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 20 casos totales más que los indicados ayer por la Secretaría de Salud municipal (1.346 contra 1.326). Según el reporte provincial, la mayor cantidad de contagios en nuestra ciudad se sigue registrando entre vecinos de 20 a 50 años, que reúnen el 65% de los positivos acumulados. Mientras que el 51,3% del total corresponden a mujeres.

LA CANTIDAD DE VÍCTIMAS FATALES EN LA CIUDAD ASCENDIÓ A 28. "CACHO" MEIRALDI, EL PRIMER POSITIVO EN EL CONCEJO DELIBERANTE Su caso fue confirmado ayer por la Presidenta del HCD, Marina Casaretto, y la Subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, quienes remarcaron que se tomaron todas las medidas preventivas para evitar contagios y que el cuerpo siga funcionando con normalidad. Este lunes, la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Marina Casaretto, y la Subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, confirmaron que el concejal de Juntos por el Cambio, Ernesto "Cacho" Meiraldi, dio positivo de Covid-19 tras realizarse un hisopado PCR. En conferencia de prensa, las autoridades destacaron que el ex Secretario de Salud y reconocido médico de la ciudad se encuentra en "muy buen estado de salud, con pocos síntomas vinculados a la enfermedad y cumpliendo el aislamiento en su domicilio". Además, ante la aparición de este caso positivo, resaltaron que no es necesario cerrar las puertas del HCD, ya que "se tomaron todas las medidas preventivas para evitar posibles contagios y que el cuerpo siga funcionando con normalidad". Casaretto remarcó la "gran responsabilidad" del concejal. "Al ser médico, durante las sesiones y las distintas actividades legislativas, utiliza de forma constante el tapaboca y cumple con todos los protocolos de bioseguridad establecidos", afirmó. También indicó que "las instalaciones del Concejo Deliberante son higienizadas y sanitizadas continuamente con agua y lavandina, tanto antes como después de cada sesión a fin de cuidar a todos los que trabajan en el lugar". A su vez, manifestó que "si los presidentes de cada comisión de trabajo deciden no reunirse por precaución o bien, realizar las reuniones a través de Zoom, como ya lo hicieron en otras oportunidades, no habrá ningún inconveniente dado que faltan dos semanas más para la próxima sesión". A su turno, Penovi enfatizó que "el doctor es muy responsable, en ningún momento se saca el barbijo, es muy cuidadoso con sus pares y sus pacientes, con lo cual su nivel de contagiosidad es muy reducido". Por otra parte, ponderó que "con la desinfección que se realizó en el lugar y todas las medidas preventivas que se tomaron, no es necesario cerrar el Concejo Deliberante".

EL EX SECRETARIO DE SALUD SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, CON POCAS SÍNTOMAS Y AISLADO EN SU CASA. DISTRITOS VECINOS: TODOS REPORTARON NUEVOS FALLECIMIENTOS En Zárate se informaron dos; en Escobar, que superó los 4 mil contagios, otros tres; en Exaltación de la Cruz, el noveno desde que comenzó la pandemia; y en Pilar, que quebró la barrera de los 5 mil casos, dos más. En las últimas 48 horas, la Municipalidad de Zárate confirmó 46 nuevos positivos, 46 altas médicas y dos fallecimientos, ambos informados ayer: una vecina de Lima, de 96 años, y una mujer de 65 años, domiciliada en la ciudad. De esta manera, el cuadro de situación cuenta ahora con 1.241 casos totales: 341 se encuentran activos, 875 se han recuperado y 25 han fallecido. Además, Zárate reveló que presenta 234 análisis pendientes de resultados. Por su parte, entre domingo y lunes, la Municipalidad de Escobar reportó 160 nuevos contagios, 85 altas médicas y tres nuevas muertes: una mujer de 68 años, un hombre de 84 (ambos de Garín) y una mujer de 86 (de Belén de Escobar). Con estos registros, el distrito superó los 4 mil casos totales: acumula 4.009. De esa cifra, 1.773 se encuentran activos, 2.140 se han recuperado y 96 han fallecido. Además, Escobar presenta 343 análisis pendientes de resultados. En tanto, Exaltación de la Cruz sumó 14 nuevos positivos e informó también el deceso de una mujer en las últimas 48 horas. De esa manera, acumula ahora 438 casos totales: 99 se encuentran activos, 330 se han recuperado y 9 han fallecido. Finalmente, Pilar superó la línea de los 5 mil contagios totales tras registrar otros 285 en las últimas 48 horas. Además, también reportó dos nuevos decesos. De esta manera, su cuadro de situación muestra 5.189 casos totales: 814 se encuentran activos, 4.275 se han recuperado y 95 han fallecido.

#Dato La Secretaría de Salud informó dos nuevas muertes por coronavirus en la ciudad: un hombre y una mujer que se encontraban internados en el Hospital San José. Además confirmó 52 nuevos positivos (seis por nexo clínico-epidemiológico) y 10 altas médicas. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/k3nLMaT78V — Daniel Trila (@dantrila) September 7, 2020

Coronavirus:

Campana confirmó tres muertes en las últimas 48 horas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar