Su caso fue confirmado ayer por la Presidenta del HCD, Marina Casaretto, y la Subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, quienes remarcaron que se tomaron todas las medidas preventivas para evitar contagios y que el cuerpo siga funcionando con normalidad. Este lunes, la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Marina Casaretto, y la Subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, confirmaron que el concejal de Juntos por el Cambio, Ernesto "Cacho" Meiraldi, dio positivo de Covid-19 tras realizarse un hisopado PCR. En conferencia de prensa, las autoridades destacaron que el ex Secretario de Salud y reconocido médico de la ciudad se encuentra en "muy buen estado de salud, con pocos síntomas vinculados a la enfermedad y cumpliendo el aislamiento en su domicilio". Además, ante la aparición de este caso positivo, resaltaron que no es necesario cerrar las puertas del HCD, ya que "se tomaron todas las medidas preventivas para evitar posibles contagios y que el cuerpo siga funcionando con normalidad". Casaretto remarcó la "gran responsabilidad" del concejal. "Al ser médico, durante las sesiones y las distintas actividades legislativas, utiliza de forma constante el tapaboca y cumple con todos los protocolos de bioseguridad establecidos", afirmó. También indicó que "las instalaciones del Concejo Deliberante son higienizadas y sanitizadas continuamente con agua y lavandina, tanto antes como después de cada sesión a fin de cuidar a todos los que trabajan en el lugar". A su vez, manifestó que "si los presidentes de cada comisión de trabajo deciden no reunirse por precaución o bien, realizar las reuniones a través de Zoom, como ya lo hicieron en otras oportunidades, no habrá ningún inconveniente dado que faltan dos semanas más para la próxima sesión". A su turno, Penovi enfatizó que "el doctor es muy responsable, en ningún momento se saca el barbijo, es muy cuidadoso con sus pares y sus pacientes, con lo cual su nivel de contagiosidad es muy reducido". Por otra parte, ponderó que "con la desinfección que se realizó en el lugar y todas las medidas preventivas que se tomaron, no es necesario cerrar el Concejo Deliberante".

EL EX SECRETARIO DE SALUD SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, CON POCAS SÍNTOMAS Y AISLADO EN SU CASA.



Coronavirus:

"Cacho" Meiraldi, el primer positivo en el Concejo Deliberante

