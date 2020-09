Efemérides del día de la fecha, 8 de septiembrre

DÍA DE LA AGRICULTURA Y EL PRODUCTOR AGROPECUARIO

Instituido mediante el Decreto Nº23.317 en el año 1944, en este día se conmemora la fundación de la primera colonia agrícola del país en el año 1856. En esta fecha 1162 inmigrantes suizos tomaron las parcelas que se les había asignado en Esperanza, Santa Fe, y comenzaron su ardua labor que superó plagas y sequías e introdujo nuevos métodos de cultivo y maquinarias para arar que le dieron renombre a la Colonia Esperanza. En el año 1910, se construyó en el centro de la ciudad de Esperanza el Monumento a la Agricultura Nacional.

En esta jornada se homenajea al productor agropecuario por colaborar "en la construcción de nuestra Patria que con su trabajo, y mucho esfuerzo y dedicación, contribuye al desarrollo de los pueblos y al progreso social, por su actividad específica e incluso por su comportamiento".

FALLECE WALTER OLMOS

Walter Olmos nació el 21 de abril del año 1982 en San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca. Proveniente de un hogar humilde lleno de carencias, Olmos se crio en la calle trabajando como lustrabotas y haciendo changas: "vos querés hacer algo y nadie te da una mano para que tu familia pueda comer. Eso es hambre." A los 13 años ingresó en un instituto de menores y descubrió la música de "La Mona" Jiménez y que quería ser cantante. Devoto a la Virgen del Valle, el joven le prometió a la virgen que le daría 10 pesos si lo ayudaba a ser cantante. Cuando salió del reformatorio, el adolescente de 16 años empezó a cantar en lugares pequeños por comida. Más adelante, integró "Los Bingos", banda catamarqueña de cuarteto, y logró cumplir su promesa.

Un golpe de suerte posibilitó su salto a la fama de la mano de Rodrigo Bueno. En ese entonces, "El Potro" se encontraba en un boliche de Catamarca cuando escuchó una grabación de Olmos cantando "Por lo que yo te quiero" (de "La Mona" Jiménez) que lo dejó tan sorprendido que decidió apadrinar al incipiente cantante: "me felicitó por el tema y después me propuso que me fuera con él para hacer el tema juntos. Así empezó. Primero fuimos a Tucumán y después a Córdoba. Era la primera vez que salía de la provincia." Así, lo acompañó en varias giras que le permitieron recorrer el país. El trágico final del ídolo cordobés en el año 2000 fue un golpe duro que lo impulsó a iniciar su carrera solista. Con sus discos "A pura sangre" (2000), "De Catamarca al mundo" (2001) y "La locomotora" (2001) hizo bailar a millones y llenó el mítico Luna Park en múltiples ocasiones. Entre sus temas más importantes se encuentran "Amor fugitivo", "Los buitres", "Chico de la calle", "Adicto a ti" y "Flor de piel": "el cuarteto es lo que alegra a la gente. La gente quiere divertirse y no le vayas a poner un tema lento porque no va".

Falleció en el año 2002 en Buenos Aires.

GABRIELA SABATINI GANA SU ÚNICO GRAND SLAM

Un día como hoy en el año 1990, Gabriela Sabatini se consagraba campeona del US Open en el Estadio Louis Armstrong de Nueva York. La tenista fue imbatible durante todo el torneo dejando en el camino a Kathy Jordan, IsabelleDemongeot, Sabine Appelmans, Helena Sukova y Leila Meskhi. En la semifinal venció a Mary Joe Fernández 7-5, 5-7 y 6-3 y, en la final, le ganó a Steffi Graf, tenista Nº1 del mundo, 6-2 y 7-6 (7-4): "durante ese torneo me pasó algo muy curioso. Todas las noches soñaba que levantaba un trofeo, el del US Open. Nunca me pasaba eso cuando jugaba. Y esa vez sí" comentó años más tarde Sabatini.