Estuvieron aquellos jugadores que habían sido aislados y también Tomás Garro, quien todavía no fue presentado oficialmente. Así, solo resta que se incorpore Santiago Moyano. Con la participación de los cuatro jugadores que no pudieron estar la semana pasada en el reinicio de los entrenamientos presenciales, el plantel profesional de Villa Dálmine retomó este lunes los trabajos en el predio Héctor Fillopski, siempre de acuerdo al protocolo sanitario establecido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por ello, los futbolistas se dividieron en cuatro grupos para realizar diferentes trabajos físico-técnicos, con mucha utilización del balón, que es la premisa que bajó el DT Felipe De la Riva para el reacondicionamiento de los jugadores después de más de 150 días sin poder estar en contacto con la pelota. La novedad de este lunes fue que cinco futbolistas se sumaron al grupo que habían comenzado a entrenar el pasado jueves. El arquero juvenil Diego Pérez Díaz y el atacante sanjuanino Enzo Fernández habían sido aislados por el (falso) positivo que dieron en el test serológico; mientras que Facundo Rizzi y Juan Ignacio Alvacete por haber estado en contacto con "Chimba". Sin embargo, el fin de semana dieron todos negativos y de esa manera se comprobaron los dos falsos positivos. Por ello, se levantó el aislamiento para los cuatro. "Estaba de diez, pero me dijeron que debía haberme contagiado acá en Campana. Me pareció muy raro porque sólo salí al supermercado", contó Fernández. "Estuve aislado durante unos días. Me aburrí mucho. Estaba solo, todo el día acostado. Mi familia estuvo muy preocupada y a mí me generó angustia y tristeza. No me lo esperaba, pero ya pasó", agregó el delantero sanjuanino quien ayer tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Quien también tuvo su primera vez con el Violeta fue Tomás Garro, el mediocampista zurdo de 21 años que llegó a préstamo desde Juventud Unida de San Luis y que todavía no fue presentado oficialmente por la entidad de Mitre y Puccini, aunque ya está todo acordado para su incorporación. De esta manera, ayer trabajaron 19 futbolistas en el predio Héctor Fillopski. Por un lado estuvieron los arqueros Juan Marcelo Ojeda, Lucas Bruera, Francisco Salerno y Diego Pérez Díaz, junto al entrenador Lisandro Mendoza. En tanto, con los preparadores físicos Mario "Wichi" Arévalo y José "Pepi" Soto se movieron los defensores Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete y Facundo Rizzi; los mediocampistas Federico Recalde, Saúl Nelle, Franco Marchetti, Tomás Garro, Gino Olguín, Denis Brizuela y Juan Ignacio Varela; y los atacantes Catriel Sánchez, Enzo Fernández, Sergio Sosa, Valentín Umeres y Lucas Cajes. A este grupo falta sumarse el lateral derecho Santiago Moyano, quien continuará en el club a préstamo de Talleres de Córdoba. De esa manera, el plantel llegaría a 20 jugadores, aunque con cuatro arqueros entre ellos; por lo que se estima que llegarían al menos cuatro refuerzos y que dos o tres de ellos serían defensores. Pero claro está: todavía queda mucho camino por recorrer antes de volver a las prácticas de fútbol propiamente dichas y más todavía para retomar la competencia.



FACUNDO RIZZI, OTRO QUE VOLVIÓ Y SE REENCONTRÓ CON LA PELOTA EN EL PREDIO HÉCTOR FILLOPSKI. DIVISIONES INFERIORES: SE LANZÓ LA FIGURA DE "COLABORADOR ADHERENTE" La Subcomisión de Fútbol, Gestión y Desarrollo del Departamento Infanto-Juvenil del Club Villa Dálmine creó la figura de "Colaborador Adherente" de las divisiones inferiores del Violeta. Así, aquellas personas interesadas en brindar su "apoyo a los jugadores que serán el futuro de la institución" abonarán un monto mensual de $500 "destinado exclusivamente al crecimiento del semillero" y se transformarán en "Colaborador Adherente", una figura que les permitirá disponer de descuentos especiales en los comercios de nuestra ciudad que están adheridos al proyecto, como San Sol, Aula Magna, Sanitarios Bianchi, SanFer, Capitán Frío, La Sirena, MF Suspensión, Lo que ellas Quieren, Ecovol, Placeres, Date el Gusto, Acom y Bombas, Costa Hnos, Vidriería Jocar, Granja Campana, Panadería Fénix, La Proveduría del Carpintero, Rodbul, Punta del Diablo, Kiosco Dafi, Inmatel, Lubricentro Campana, Íntimas, Librería Supa, Frenos Carfagno, CyL Electromateriales, Click Computación, Estilo Hombres, El Parmegiano, Lavadero Mr Wash y Esturión, entre otros. Los interesados en convertirse en "Colaborador Adherente" de las divisiones infanto-juveniles de Villa Dálmine debe comunicarse al WhatsApp 3489-659539.

Primera Nacional:

Villa Dálmine volvió al trabajo con plantel casi completo

