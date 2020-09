Sin embargo, la entidad aguardará más tiempo para tomar una decisión en cuanto a la definición del certamen, que tiene a Atlético Las Campanas y Defensores de La Esperanza en los Cuartos de Final. El parate que impuso a nivel nacional la pandemia de coronavirus allá por marzo de este año sorprendió a la Copa Federación Norte 2020 cuando estaban por disputarse los Cuartos de Final. Y con dos equipos de nuestra ciudad todavía en carrera: Atlético Las Campanas (que debía enfrentar a Paraná de San Pedro) y Defensores de La Esperaza (cuyo rival era Fundición de Baradero). Desde entonces, la incertidumbre ha ganado la escena, sobre todo en lo que respecta al fútbol, cuyo regreso a la competencia en nuestro país pareciera alejarse cada vez más, a excepción de los encuentros correspondientes a la Copa Libertadores de América. En ese marco, a finales de agosto, la Federación Norte de Fútbol concretó una reunión virtual con los representantes de los ocho equipos que continuaban en carrera en el certamen que otorga una plaza en Torneo Regional Federal Amateur 2021. Y posteriormente tomó dos decisiones que informó a través de un comunicado. Por un lado, anunció que los 152 mil pesos en órdenes de compra que iban a ser distribuidos como premio tras el certamen, de acuerdo al mérito deportivo de cada equipo, finalmente será repartido de manera equitativa entre los ocho que alcanzaron los Cuartos de Final. Esta decisión se consensuó entre los ocho equipos para que el monto total del dinero a distribuir "no pierda más valor de lo que está perdiendo". Así, cada uno de ellos recibirá ahora 19 mil pesos (inicialmente, estaba pautado que el campeón se llevara 60 mil y que, por ejemplo, que los que se quedaban en Cuartos de Final recibieran 8 mil). En cuanto a lo deportivo, la Federación Norte informó que la competencia sigue en pie, aunque no se reanudará "hasta tanto el Consejo Federal habilite sus torneos" y que, de mantenerse "la actual situación", consultará nuevamente a los conjuntos participantes "en el momento adecuado". En principio, se habría acordado esperar al menos hasta mediados de octubre y ver entonces qué posibilidades existen de concluir el certamen entre diciembre y enero para definir en la cancha (y no en "los escritorios") la plaza al Torneo Regional Federal Amateur 2021.

DEFENSORES DE LA ESPERANZA HABÍA SUPERADO A ESTRADA FC EN OCTAVOS DE FINAL Y SE HABÍA CLASIFICADO PARA ENFRENTAR A FUNDICIÓN EN CUARTOS.



Copa Federación Norte:

Se repartió equitativamente el premio económico entre los ocho equipos en carrera

