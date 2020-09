La situación sanitaria no permitiría el retorno de la competencia en Primera antes de fin de mes. La nueva fecha se definiría hoy en reunión de Comité Ejecutivo. El crecimiento de los contagios de coronavirus en todo el país, ya no solamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se transformó en una barrera que la Liga Profesional del fútbol argentino no podría esquivar en su ilusión de retomar la competencia antes de que finalice septiembre. Así trascendió ayer, luego de charlas que habrían mantenido el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia; el Presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli; y autoridades del gobierno nacional. La conclusión habría sido que los partidos no se podrán disputar desde el 25 de septiembre, tal como se esperaba. Esta medida no incluye a los encuentros correspondientes a la Copa Libertadores de América, certamen que se reanudará la semana próxima y que tiene en competencia a Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre. Para este martes está prevista una reunión de Comité Ejecutivo, donde los dirigentes del fútbol argentino tendrán entre los temas más importantes, definir qué nueva fecha le van a plantear al Gobierno Nacional para que habiliten el regreso de la Primera División. La intención es que no pasen más de dos semanas de la fecha que se había marcado como borrador. Es decir: si se puede, la primera jornada se jugaría el fin de semana del domingo 11 de octubre, más allá de que haya jugadores afectados a las Eliminatorias, si es que se confirma el inicio del camino a Qatar 2022. Como máximo, la intención sería arrancar el fin de semana siguiente, del domingo 18. Además, en esta reunión se podría confirmar el método de disputa del certamen que se juegue hasta fin de año, aunque los dirigentes deberán analizar si el retraso en el retorno de la competencia no afecta el plan que ya trascendió.

TAPIA Y EL JEFE DE GABINETE, SANTIAGO CAFIERO. EN SEPTIEMBRE SOLO HABRÍA COPA LIBERTADORES.



AFA:

Se postergaría para octubre el regreso del fútbol en Argentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar