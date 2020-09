SIGUE SUMANDO A diez días de su encuentro frente a Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores, Boca Juniors inició ayer una semana clave para saber con qué jugadores podrá contar para ese encuentro. Este domingo, se confirmaron cuatro nuevos casos de coronavirus y ya son 22 los futbolistas infectados en el Xeneize, que, en total, suma 32 positivos en su "burbuja" en Ezeiza. ENTRENÓ MESSI Después de los frenéticos días que vivió tras solicitar su salida de Barcelona, el argentino Lionel Messi se integró ayer a los entrenamientos del plantel que ahora dirige el holandés Ronald Koeman. Antes de sumarse a las prácticas, el rosarino se sometió a un hisopado que se realizó en su domicilio; y posteriormente trabajó de manera aislada, dado el protocolo vigente. PITY, A ARABIA Gonzalo Martínez fue transferido del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos al Al-Nassr de Arabia Saudita a cambio de 18 millones de dólares. Por el mecanismo de solidaridad, tanto Huracán como River Plate, exequipos del Pity en Argentina, recibirán un porcentaje de esa millonaria suma. SOSO POSITIVO El entrenador de San Lorenzo, Mariano Soso, dio positivo de coronavirus y, por ello, no participó ayer del retorno a las prácticas del Ciclón. Según informó el club a través de un comunicado oficial, su "estado de salud es bueno" y los médicos de la institución seguirán de cerca su evolución en estos días. MBAPPE TAMBIÉN Luego de haber marcado el gol en la victoria de Francia sobre Suecia por la primera fecha de la UEFA Nations League, Kylian Mbappé dio positivo de coronavirus y fue desafectado del Seleccionado Galo, que hoy enfrentará a Croacia (15.45, ESPN). Además, este martes también se medirán: Suecia vs Portugal, Bélgica vs Islandia, Dinamarca vs Inglaterra, Armenia vs Estonia, Georgia vs Macedonia, Chipre vs Azerbaiyán, Luxemburgo vs Montenegro y San Marino vs Liechtenstein. Entre domingo y lunes se dieron los siguientes resultados: Holanda 0-1 Italia, Bosnia 1-2 Polonia, España 4-0 Ucrania, Suiza 1-1 Alemania (todos por el Grupo A), Austria 2-3 Rumania, Irlanda del Norte 1-5 Noruega, República Checa 1-2 Escocia, Israel 1-1 Eslovenia, Hungría 2-3 Rusia, Serbia 0-0 Turquía, Gales 1-0 Bulgaria e Irlanda 0-1 Finlandia (Grupo B). BRASILEIRAO: FECHA 8 Inter de Porto Alegre, equipo dirigido por Eduardo Coudet, se mantiene como único líder del campeonato de Brasil tras igualar 2-2 como local ante Bahía (alcanzó la igualdad en tiempo adicionado y de penal). Ahora suma 17 puntos, uno más que San Pablo, que le ganó 3-1 al Fluminense; y dos más que Atletico Mineiro, conjunto dirigido por Jorge Sampaoli, que venció 1-0 a Coritiba como visitante. El único gol argentino de la jornada fue obra de Germán Cano, que anotó en el 1-0 de Vasco da Gama sobre Paranaense y ya suma 5 en el certamen. GOLEÓ Y ES LÍDER Por la 10ª fecha del Apertura de Uruguay, Nacional superó 5-1 a Cerro y alcanzó a Wanderers (perdió 2-0 ante River Plate) y Rentistas (le ganó 2-1 a Plaza Colonia) en lo más alto de las posiciones. Los tres equipos tienen 19 puntos. En cuarto lugar se ubica Peñarol, que tras despedir a Diego Forlán como DT, venció 3-2 a Liverpool y llegó a 15 unidades.



Breves: Fútbol

8 de Septiembre de 2020

