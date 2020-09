Breves: Deportivas

INSÓLITA DESCALIFICACIÓN El serbio Novak Djokovic, Nº 1 del mundo, fue descalificado del US Open luego de pegarle un pelotazo (en una reacción sin esa intención) a una jueza de línea cuando estaba disputando los instantes finales del primer set de su duelo ante el español Pablo Carreño Busta. Así, por primera vez en 16 años, los Cuartos de Final de un Grand Slam se disputarán sin la presencia de, al menos, uno de los integrantes del llamado "Big 3" (Dojkovic, Rafael Nadal y Roger Federer). Además, por primera vez, un jugador nacido en la década de 1990 se coronará en un major. Por un lugar en las semifinales hoy se medirán Borna Coric vs Alexander Zverev y Carreño Busta vs Denis Shapovalov. Mientras que mañana lo harán: Daniil Medvedev vs Andrey Rublev y Dominic Thiem vs Alex de Minaur. NBA PLAYOFFS Hoy continuarán las semifinales de conferencia de los playoffs de la NBA. En el Este, Miami Heat se medirá frente a Milwaukee Bucks, buscando cerrar la serie que lidera 3-1 tras la derrota del domingo. En la otra llave del Este, Boston Celtics consiguió anoche un triunfo clave por 111-89 sobre Toronto Raptors para adelantarse 3-2 en el duelo. Del otro lado, en el Oeste, Los Angeles Clippers superó ayer 113-107 a Denver Nuggets y quedó 2-1 arriba. Mientras esta noche, Los Angeles Lakers y Houston Rockets volverán a enfrentarse para desnivelar la serie que se encuentra 1-1. SCOLA NO AFLOJA A sus 40 años, el ala pivot Luis Scola convirtió 26 puntos en la derrota de su equipo, Varese, frente a San Bernardo Cantú por la cuarta fecha de la Supercopa de Italia. El capitán del Seleccionado Argentino disputó 31 minutos del partido y con esta actuación se convirtió en el máximo anotador del certamen que abre la temporada del básquet italiano. CONCORDIA SIN PLAZA Después de siete temporadas en la elite del básquet argentino, Estudiantes de Concordia confirmó oficialmente que no continuará en la Liga Nacional de Clubes. La institución entrerriana puso en venta su plaza y el principal candidato a adquirirla es Oberá Tenis Club, que viene disputando la Liga Argentina (exTNA). BOLÍVAR SE BAJÓ Bolívar Voley, ocho veces campeón de la Liga Nacional, anunció que no será parte de la temporada 2020/21. El club, que tiene a Marcelo Tinelli a la cabeza, informó la decisión a través de un comunicado y que la principal razón de la decisión es una "reestructuración de la institución y sus estrategias deportivas". Además de sus ocho títulos nacionales, Las Águilas cuentan con un campeonato sudamericano y una Copa Libertadores. Y también con tres participaciones en el Mundial de Clubes. F1: SORPRENDIÓ GASLY El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) se quedó con la victoria en el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó el domingo en el tradicional autódromo de Monza. El podio lo completaron el español Carlos Sainz Jr (McLaren) y el canadiense Lance Stroll (Point Force). El líder del campeonato sigue siendo el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que llegó 7º y ahora suma 164 puntos, 47 más que su compañero de equipo, Valtteri Bottas. El próximo domingo se correrá el Gran Premio de Toscana. CON O SIN COVID El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el australiano John Coates, afirmó este lunes que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados al 2021, se realizarán "con o sin coronavirus" y ratificó que comenzarán el 23 de julio del año próximo. "Los de Tokio serán los Juegos que hayan derrotado al Covid-19, la luz al final del túnel", dijo el dirigente australiano en una entrevista con la agencia francesa AFP.



8 de Septiembre de 2020

