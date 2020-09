NOTICIAS RELACIONADAS: Soledad Calle:

"Estamos en el camino correcto; poner a la economía al servicio del trabajo" Es un proyecto de la empresa SIMPA, que en Campana ya produce modelos KTM. Implica 700 millones de pesos de inversión y la creación de un centenar de puestos de trabajo. Acompañaron el acto la diputada provincial Soledad Alonso, la concejala Soledad Calle y el Secretario General de la UOM Zárate - Campana, Abel Furlán. La ciudad industrial sigue creciendo. Este martes, en una nueva visita como presidente de la Nación a nuestra ciudad, Alberto Fernández dejó inaugurada la línea de motos que producirá modelos Royal Enfield en la planta que el grupo SIMPA tiene en el parque industrial de la Ruta 9, un hecho que definió como "proeza" por ser la primera vez que la marca de origen indio fabricará fronteras afuera de su país y al entrar en operaciones durante la pandemia de coronavirus. "Necesitamos de empresarios y trabajadores que tengan la responsabilidad de animarse a producir y trabajar con los cuidados pertinentes, porque al fin de cuentas queremos que la economía se mueva, pero más que los argentinos y argentinas no se enfermen", expresó en ese sentido el presidente, que estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente Sebastián Abella. El grupo SIMPA invirtió un total de 700 millones de pesos en este "acuerdo de cooperación tecnológica" con Royal Enfield, como lo definió el titular de la compañía, Martín Schwartz, monto que fue volcado en el acondicionamiento de la flamante línea de fabricación en Campana y en una nueva planta en el parque industrial de Pilar. El proyecto contempla la creación de 100 puestos de trabajo, 30 de los cuales ya han sido efectivizados, según el directivo. Royal Enfield es el fabricante de motocicletas de mediana cilindrada más grande del mundo y hasta este martes jamás había fabricado una sola unidad fuera de su planta central en Chennai, India. Por eso el presidente coincidió con Kicillof al caratular de "proeza" la inversión del grupo SIMPA, además de haber sido concretada en plena pandemia de COVID-19. En Campana se fabricarán tres modelos: Interceptor y Continental GT, ambos de 650 cc, y el Himalayan de 410 cc. "Vemos una industria que se mueve, un Estado que ayuda a la producción y ayuda al consumo tratando de facilitar el acceso a estas maravillosas motos a través del crédito. Este es el mejor de los caminos: ver como los que emprender, dan trabajo y arriesgan, los que trabajan y el Estado, mancomunan esfuerzos para sacar adelante y reconstruir a una Argentina que, lamentablemente, encontramos en un estado muy difícil", manifestó Alberto Fernández. Antes había tomado la palabra el intendente Sebastián Abella. "Es muy alentador venir a un lugar que realice este importante anuncio mientas sigue produciendo. Me llena de satisfacción que gracias a esta inversión, la empresa no solo podrá mantener la fuente de trabajo, sino que también podrá sumar más empleos para los vecinos de la ciudad", enfatizó el jefe comunal, que asistió acompañado por el jefe de Gabinete, Ezequiel Sabor, y el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses. Y añadió: "Me siento muy feliz de haber venido a esta empresa dos meses atrás a dar el puntapié de inicio, que nos permitió la Nación y la Provincia con todos los protocolos preventivos, para poner en marcha el primer sector que produce la moto KTM y que hoy tengamos esta nueva marca en Argentina, me llena de satisfacción". Además, destacó la gran inversión de la empresa y aseguró que "el grupo SIMPA esta adaptándose para tener nuevas inversiones en la ciudad y esto hace que el empleo en la ciudad no decaiga". Por otra parte, agradeció al presidente y al gobernador por estar en Campana y participar de esta gran inversión y dijo que "cuando vienen, significa que hay una empresa que está invirtiendo y renovándose, enfrentándose con los desafíos que tiene el país y el mundo, donde estamos permanentemente peleándola para salir adelante". Fernández y Kicillof habían visitado Campana a principios de junio para participar de la puesta en funcionamiento de la nueva planta de diésel premium de Axion energy. Este martes también acompañaron la ceremonia inaugural de la línea de fabricación Royal Enfield el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; y el embajador de la India, Dinesh Bhatia. Entre las autoridades presentes, también se destacaron la diputada provincial Soledad Alonso, la concejala Soledad Calle y el Secretario General de la UOM Zárate Campana, Abel Furlán.

Detrás del Embajador de India, el dirigente gremial y ex diputado Abel Furlán, durante el acto. KICILLOF PONDERÓ LA "SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES" El gobernador Axel Kicillof destacó la inversión del grupo SIMPA por estar alineada a la política de "sustitución de importaciones" que impulsan los gobiernos del Frente de Todos. "La verdad que este acto encierra una proeza porque, como han señalado los directivos de la empresa, es la primera vez que la compañía más grande del mundo en el segmento (de motos medianas) produce fuera de su país de origen, pero también porque ese avance se ha hecho durante la pandemia, que dificultó todo", expresó el mandatorio provincial Kicillof ponderó la "sustitución de importaciones" que representa al proyecto, que contempla la fabricación de tres modelos de la marca Royal Enfield con partes tanto importadas como producidas en distintas provincias argentinas. "Esto permite venderlas más baratas en el mercado local y ser de primera calidad, homologadas por un productor de primera línea", señaló el gobernador, para quien el proyecto "es una manera de integrarse al mundo no a través de las finanzas, sino a través del trabajo, el consumo y el desarrollo". En la inauguración de la línea

En Campana:

Fernández, Kicillof y Abella inauguraron una nueva línea de fabricación de motos

