La policía aprehendió a un sujeto de 24 años que circulaba en una moto "sospechosa". Un sujeto de 24 años fue aprehendido el lunes en nuestra ciudad luego de ser abordado por la policía ya que la motocicleta Brava Nevada de 110 cc en la que circulaba no poseía la patente reglamentaria y obligatoria colocada. Concretamente, el joven no sólo no poseía papeles, sino que al controlar el número de motor, se comprobó que el vehículo posee pedido de Secuestro Activo desde el 3 de agosto último por robo.

Las actuaciones se realizaron en la Comisaría de Rawson y la causa está en manos de la UFI 2.





La moto es una Brava Nevada y su robo fue denunciado a principios de agosto.



Sin patente ni papeles

