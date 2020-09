Concejales del PJ-Frente de Todos repudiaron manifestación policial frente a la casa del Gobernador

Fuerte repudio de distintos espacios políticos y organizaciones de la Democracia generó la manifestación policial montada frente a la casa del Gobernador Axel Kicillof, en lo que señalaron como un reclamo salarial. Junto a las voces que se solidarizaron con el mandatario provincial, los Concejales del PJ-Frente de Todos se expresaron al respecto. "Luego que grupos de las fuerzas policiales bonaerenses se apostaran intimidatoriamente frente al domicilio del Gobernador, no podemos dejar de lamentar estos hechos y señalar a los promotores y fogoneantes de ésta situación, quienes incluso desde la política también alientan a las manifestaciones denominadas "anticuarentena", y otros ataques al orden institucional, buscando desestabilizar a un Gobierno elegido democráticamente por la gran mayoría de los argentinos". No obstante, los ediles reconocieron "la delicada situación de la policía, que no es nueva. Pero los últimos cuatro años del macrismo han sido demasiado para toda la clase trabajadora. Mientras tanto, guardaron silencio. Y varios fueron cómplices de actitudes represivas siempre felicitadas por el Gobierno anterior. El 2020 nos encuentra sumergidos en una grave crisis económica, empeorada por la pandemia, y poner en discusión el salario y en estos términos, es repudiable y cuestionable". Y advirtieron que "es un sector minoritario el que decide la forma del reclamo. Personajes siniestros, exonerados de la fuerza, quienes responden a un sector de la política que quiere que al Gobierno de Fernández y Kicillof le vaya mal". Por último, coincidieron en que "todo reclamo salarial de un servidor público es justo. También merecen mejores condiciones el personal de la salud, los docentes… aquí en nuestra Ciudad venimos reclamando por la situación de los Municipales. La Policía tiene una responsabilidad ineludible, que no permite la violencia como método ni la provocación. Las formas, el momento, y quienes fogonean detrás éstas actitudes desestabilizadoras, son inadmisibles para nuestra democracia, porque los problemas de fondo son los que el Gobierno del Frente de Todos vino a resolver".

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Concejales del PJ-Frente de Todos repudiaron manifestación policial frente a la casa del Gobernador

