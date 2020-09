Siguiendo con los protocolos sanitarios, la presidenta del cuerpo legislativo pidió a los vecinos que quieran presentar notas, que lo hagan de lunes a viernes de 8 a 14 en la secretaría; a través de la web o redes sociales. La presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Marina Casaretto, recordó que a las sesiones no pueden asistir los vecinos, como parte de las medidas preventivas que se tomaron por el Covid-19. Además, solicitó que las instalaciones del cuerpo se utilicen con responsabilidad para cuidar tanto a los vecinos como a los integrantes del cuerpo y así prevenir posibles contagios de Coronavirus. En conferencia de prensa, Casaretto invitó a los vecinos que, en caso que quieran presentar una nota o realizar un pedido, que lo realicen de lunes a viernes de 8 a 14 en la Secretaría; a través de la página web https://hcdcampana.gob.ar/ o bien por las redes sociales del cuerpo (Instagram o Facebook). "Le pido a los concejales mayor responsabilidad con estas situaciones y que me ayuden a que este protocolo se cumpla ya que estamos atravesando una emergencia sanitaria y debemos cuidarnos todos", enfatizó. "Este es el recinto de la democracia y siempre lo va a ser, pero estamos atravesando una situación excepcional que no nos permite sesionar con público presente; y mi responsabilidad es hacerlo respetar", recalcó. Por último mencionó que en estos últimos meses, se mejoró la transmisión en vivo de las sesiones del Concejo Deliberante, por el canal oficial de Youtube, para que los vecinos las puedan seguir desde sus casas".

Marina Casaretto remarcó la importancia de cumplir con los protocolos sanitarios.



Casaretto recordó que las sesiones del HCD son sin público

