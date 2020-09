El concejal de Juntos por el Cambio Javier Contreras, aseguró que "le están haciendo mal a la política" y los llamó a dejar de lado sus egos y cuestiones personales y trabajar en conjunto para afrontar de la mejor manera posible la emergencia sanitaria, social y económica que se está atravesando. En medio de la disputa del bloque de concejales PJ Frente de Todos, el edil de Juntos por el Cambio, Javier Contreras, recogió el guante y aseguró que "en medio de una pandemia, el Frente de Todos empezó una interna política, en vez de estar atentos a las necesidades de los vecinos". "Con las peleas que están generando y con las situaciones de violencia que están generando el Concejo Deliberante, le están haciendo mal a la política", sostuvo al referirse a los intentos de destitución de sus pares Giroldi y Carrizo. Además, lanzó que "es inadmisible que a una persona de tanta experiencia en los departamentos ejecutivo y legislativo, como lo es Giroldi, se le falte el respeto y no se la valore". Por otra parte, manifestó que "muchos votantes y militantes peronistas están muy apenados con esta situación, porque en vez de sentirse representados por ellos, se sienten defraudados ya que la unidad que vendieron en las elecciones, es falsa, nunca existió". "Es muy inoportuno pelearse por cuestiones políticas y egos personales en medio de la emergencia sanitaria. En vez de gastar energías en eso, deberían trabajar junto al Municipio para crear proyectos e intercambiar ideas que permitan seguir fortaleciendo al sistema sanitario", ponderó. Y agregó: "Afortunadamente, los vecinos reeligieron al intendente Sebastián Abella que tiene un plan de acción y un gran equipo detrás suyo, porque el Frente de Todos no hubiese estado a la altura de las circunstancias. Lo demuestran al no poder manejar un bloque minoritario de concejales".

El concejal Javier Contreras llamó a sus pares de otras bancadas a estar cerca de los vecinos.



Javier Contreras:

"En medio de una pandemia el FdT empezó una interna"

