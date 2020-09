Preocupación por un proyecto que modifica la Ley de Cooperadoras

Los consejeros escolares de Juntos por el Cambio se mostraron preocupados sobre el futuro de las cooperadoras escolares. Los consejeros escolares de Juntos por el Cambio mostraron su preocupación proyecto de Ley presentado por el Frente de Todos que modifica la Ley de Cooperadoras Escolares. "Este proyecto no solo busca quitarles facultades a los Equipos Directivos y a los Consejos Escolares, sino que es otro intento de inmiscuimiento de la política partidaria en las escuelas públicas", enfatizaron. "La actual reglamentación de cooperación escolar es un decreto ley del año 1972 que debe ser debatida y actualizada en vías de lograr una genuina vinculación entre la escuela, las comunidades educativas y los organismos públicos, pero definitivamente desde nuestro espacio no vamos a permitir la utilización política de las instituciones", sostuvieron. Además, manifestaron que "luego de un análisis completo del proyecto de ley junto con representantes de la Comisión de Educación de la Legislatura Bonaerense, entendemos que la propuesta no es superadora a la vigente, sino que atrasa y desinforma sobre la conformación, el asesoramiento y el desarrollo de las entidades co-escolares". Respecto a las Cooperadoras agregaron: "se merecen todo nuestro respeto y acompañamiento por el importante rol que cumplen en el territorio y en cada establecimiento educativo, es por eso que creemos y sostenemos que se debe debatir una ley amplia, ágil, accesible que mejore la calidad de vida de las entidades, potenciando la modernización y la digitalización como se ha propuesto durante los últimos 4 años". Siguiendo con esta línea, manifestaron que "desde el Frente de Todos no están teniendo en cuenta la digitalización de la documentación, algo que en 2017 durante nuestra gestión empezamos a implementar y Campana fue piloto de prueba". "En ese camino, estamos dispuestos a construir de manera colectiva un proyecto de ley que verdaderamente represente a las y los cooperadores bonaerenses", finalizaron.

Preocupación por un proyecto que modifica la Ley de Cooperadoras

