La Concejal de la UV Calixto Dellepiane presentará un proyecto en la próxima sesión del Concejo Deliberante para facilitar la participación de los vecinos respetando los protocolos sanitarios. "En respuesta a las declaraciones del oficialismo municipal en donde responsabilizan a sectores opositores respecto a la existencia de personas en el HCD, desde nuestro queremos manifestar nuestro repudio a la imposibilidad de que el pueblo venga a plantear sus problemáticas a nosotros que, en definitiva somos los representantes del pueblo", expresó Palavecino. "Es paradójico que los concejales del JxC que le reclaman al Gobierno Nacional no restringir las libertades de los ciudadanos; se contradigan restringiendo el derecho de los vecinos que solo están pidiendo ser escuchados". Por esta razón, la Concejal de la UV Calixto Dellepiane, Celeste Palavecino presentará un proyecto en la próxima sesión del Concejo Deliberante para facilitar la participación de los vecinos respetando los protocolos sanitarios. "Por supuesto que hay que respetar los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus, pero también es cierto que desde el Concejo Deliberante nuestra obligación es escuchar a los vecinos y las preocupaciones que nos manifiestan", expresó Palavecino. "La pandemia no puede ser una excusa para que los concejales no escuchen a la gente. Es por eso que en la próxima sesión voy a presentar un proyecto para que los vecinos se puedan presentar a la Banca Abierta de manera virtual, sin necesidad de que concurran al Concejo pero que su voz pueda ser escuchada", concluyó.



Celeste Palavecino y Axel Cantlon



Celeste Palavecino pedirá la implementación de la Banca Abierta Virtual

