ORDENAN DESALOJO La Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó el desalojo de la toma de tierras en la localidad bonaerense de Guernica, en el partido de Presidente Perón. "El desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar y deberá ser en horario diurno y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas", indicó en la resolución. Además, ordenó "el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo". "Para la diligencia a llevarse a cabo, se podrá otorgar la facultad al señor Agente Fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública -de ser necesario- la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren", resaltó. CRÉDITOS PARA DOS RUEDAS El Gobierno anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco Nación para la compra de motocicletas de origen nacional, con una tasa subsidiada del 28,5% en hasta 48 cuotas mensuales. La presentación se realizó en el marco de un acto que el presidente Alberto Fernández encabezó en la planta de rodados del Grupo SIMPA, en el municipio de Campana. La línea de créditos del BNA proveerá un financiamiento de hasta 200 mil pesos y garantizará la adjudicación anticipada mediante préstamos personales. Habrá 40 modelos de motocicletas disponibles, de 16 marcas que representan el 90% del mercado nacional. BRECHA REDUCIDA En una jornada en la que el Gobierno logró reducir la brecha cambiaria, el dólar blue se mantuvo en $131, mientras el dólar con recargo continuó en alza y cerró a un promedio de $102,73 para la venta en una jornada en la que el Banco Central vendió en torno a u$s 80 millones. Luego de caer $1 durante el día anterior, la divisa en el circuito financiero informal de la city se mantenía en el rango del día anterior y, por lo tanto, en el nivel más bajo en un mes. Desde que inició la cuarentena el 20 de marzo último, el blue acumula un alza de $45,50, producto de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino en operatorias con el dólar CCL y el MEP. El dólar minorista al que se puede acceder con el recargo del 30 por ciento subió este martes ocho centavos y se ubicó en $102,70. LOCALES DISPONIBLES La cantidad de locales en venta o alquiler mostró un aumento del 109% en agosto en comparación con el período previo a la cuarentena, según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Sin embargo, en las zonas relevadas por la entidad empresarial, los locales que siguen en alquiler o destinados a la venta bajaron un 27% con relación a junio, un mes de alto impacto de las medidas sanitarias para controlar la pandemia. Según se desprende del sondeo, durante agosto se detectó un total de 238 establecimientos en venta o alquiler en las áreas relevadas. Respecto de la medición anterior, correspondiente a junio, se detectó una baja de 27%, ya que entonces los locales ofrecidos eran 328. REMONTA VUELO El Gobierno analiza empezar a normalizar a partir de octubre el funcionamiento de la actividad aerocomercial, para reactivar el turismo, una de las actividades que enfrenta mayores restricciones desde el inicio de la emergencia sanitaria. El ministro de Transporte, Mario Meoni, dijo que "se está pensando en el 1º de octubre para normalizar los vuelos de cabotaje e internacionales" y que se están analizando los protocolos para una gradual normalización. Meoni advirtió que la cantidad de viajeros va a estar condicionada por la apertura de fronteras internacionales y la decisión que al respecto vayan tomando las provincias.



Breves: Noticias de Actualidad

9 de Septiembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar