La OMS pide que se siga invirtiendo en salud pública para luchar contra el Covid-19

El director general de la OMS indicó que durante los últimos años muchos países han hecho enormes avances en medicina, pero otros han descuidado sus sistemas básicos de salud pública, "que son clave para responder a los brotes de enfermedades infecciosas", explicaron desde su página web. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó este lunes que la salud pública es "la piedra angular de la estabilidad social, económica y política", y que ello significa invertir en servicios orientados a la población para prevenir, detectar y responder a las enfermedades, y destacó que, ante la eventual aparición de otra pandemia, en el futuro, es necesario "estar más preparados". Durante su conferencia de prensa semanal sobre la pandemia de coronavirus, el director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus alentó este lunes a continuar invirtiendo en salud pública y en atención primaria mientras luchan contra el coronavirus. "La salud pública es la base de la estabilidad social, económica y política. Eso significa invertir en servicios orientados a la población para prevenir, detectar y responder a las enfermedades", destacó Tedros, quien advirtió que la pandemia de Covid-19 no va a ser la última que padecerá la humanidad y que el mundo debe estar más preparado para cuando llegue la próxima. Ante la posibilidad de que en determinados países el público se sienta confundido por los mensajes de salud pública, deje de confiar en sus recomendaciones o estén politizados, el director de Emergencias de la Organización, Michael Ryan, dijo que los gobiernos escuchan a la ciencia, pero que a veces existe una brecha entre la ciencia y las políticas que funcionan. "Es ahí donde un gobierno tiene que actuar y rendir cuentas por esa traducción de la ciencia en una política efectiva y asequible que permita a una sociedad avanzar con confianza. Que el gobierno está haciendo lo mejor en el interés de la gente", razonó. "La gente es inteligente y realista y no busca respuestas mágicas ni unicornios. Entienden que todos vivimos en el mundo real y que tratar de presentar soluciones simplificadas, simplistas, no es una estrategia ganadora a largo plazo con las poblaciones", concluyó Ryan. Fuente: https://www.telam.com.ar/



La OMS pide que se siga invirtiendo en salud pública para luchar contra el Covid-19

