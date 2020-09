Julio N. Carreras

En la actualidad, se debe finalmente convencer la sociedad que la participación de laciudadanía en los asuntos públicos es un componente integral de una democracia consolidada, donde los funcionarios de gobierno informen, consulten, debatan, expliquen, colaboren, respondan, representen y rindan cuentas a la sociedad. Además, sabemos que uno de los principales mecanismos para realizar cambios en política, es contar con conocimiento y aprobación de los sectores hacia los que van dirigidos, los que deben haber sido llamados y consultados sobre lo que se pretendía realizar. El presentar propuestas nuevas y soluciones a los temas que se tienen en cartera, no solo es responsabilidad de los dirigentes, sino también, se considera que los afectados deben ser parte del análisis de las consideraciones, con reuniones vinculantes que determinen su inclusión en el tratamiento de lo que finalmente salga. En este sentido, las sociedades civiles organizadas pueden servir como un vínculo entre los ciudadanos y el sistema político, pues es una forma en que los individuos que tienen intereses comunes, unan esfuerzos para comunicar sus necesidades, ya sea pidiendo que el Estado solucione los problemas o dicte las normas legales para su solución. Para lograr que efectivamente pueda ser una fuente de consulta y un medio de poder ciudadano, se deben preparar y fortalecerlas organizaciones para que puedan tener una real y efectiva incidencia sobre los temas que tienen en común sus integrantes. Para ello, deben tenerse en claro conceptos que clarifiquen su significado. Recordemos que por política públicase entiende la acción gubernamentalque moviliza recursos humanos, financieros e institucionalespara resolver problemas públicos dentro de una sociedad. Definir un problema es un proceso mental mediante el cual un asunto público esestudiado, analizado y organizado para identificar sus síntomas y causas, creando efectos y alternativas políticas para resolverlos. Vale tener en cuenta que nunca debe perderse de vista el tema de las prioridades. Como algo para pensar podemos recordar que alguien dijo que "lo único que se debe hacer para esclavizar a las personas es asustarlas. Si un gobierno encuentra la manera de asustar a la gente, puede hacer que hagan lo que quiera". Este es un claro efecto de la incidencia en la naturaleza humana. Cuando más se sepa de las acciones o intenciones de un gobierno más se alejará al pueblo de la esclavitud. Olvidados en Prevención del delito: Durante un asalto 1. Permanezca en calma. 2. Pida calma al delincuente. 3. Hágale sentir que él controla la situación. 4. Nunca se resista, entregue los objetos que le pida. Evite llevar grandes valores, documentos importantes u objetos que Ud. estima mucho, para no caer en la tendencia psicológica de resistirse al asalto. 5. No transmita rabia o sentimientos de venganza. 6. Contra un arma de fuego no existe fuerza física suficiente. 7. Un ladrón drogado o borracho tiene los reflejos alterados. Por eso haga todo con mucha calma y con movimientos suaves. 8. Nunca provoque situaciones que hagan sentir al delincuente que está perdiendo el control de la situación. 9. Nunca reaccione ante agresiones físicas contra Ud. o contra sus acompañantes. 10. Recuerde: El objetivo principal es sobrevivir al asalto. Las personas asaltadas que salen vivas ven el día siguiente, las personas muertas no. VALORICE LA VIDA - PREVENGA EL DELITO - Preocúpese siempre evitar los asaltos: tome precauciones, adquiera una postura segura. - Ignore las provocaciones en el tránsito, en los bares y en locales de baile. Esto es signo de inteligencia y no de cobardía. - Durante un asalto entregue objetos de valor. No hay nada más valioso que la vida. - Evite toda situación que pueda exponerlo a riesgos. Estas informaciones son útiles y pueden salvar su vida. No las guarde sólo para usted. ¡Divúlguelas! Fuente: Policía Federal Argentina Adaptación de Julio N. Carreras a Políticas Públicas de Seguridad

