Efemérides del día de la fecha, 9 de septiembrre

DÍA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN FORMACIÓN Instituido a través de la Ley Nº4659 en el año 2013, en este día se conmemora el secuestro y la desaparición de Graciela Alba Vallejo, médica residente de Pediatría del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el año 1977. Vallejo se había recibido de médica en el año 1973 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con uno de los mejores promedios. Mientras hacía la residencia en el hospital trabajaba como secretaria en la Confederación Nacional de Médicos y Psicólogos Residentes, institución activa cuyo lema era "por una medicina gratuita, igualitaria, científica, a cargo del Estado y al servicio del pueblo"; la misma denunció los crímenes de la Triple A y se opuso a la privatización de la salud por parte del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). En el año 2000, su hermana, Sara Vallejo, recibió el diploma de honor en la Facultad de Medicina: "es un logro por ella. El título es de todos". FALLECE LUIS MONTI Luis Felipe Monti nació el 15 de mayo del año 1901 en Buenos Aires. El legendario mediocampista inició su carrera en el Club Santos Lugares y el Club Mitre de Mataderos. En el año 1921 vistió la camiseta de Huracán y se consagró campeón del Campeonato 1921. Al año siguiente, a causa de una lesión, tuvo un paso fugaz por Boca antes de incorporarse a San Lorenzo. En "El Ciclón" Monti alcanzó la gloria al consagrarse campeón de los campeonatos 1923, 1924 y 1927. Con la selección, Monti salió campeón del Campeonato Sudamericano 1927 y consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Ámsterdam 1928. En el año 1930 se disputó en Uruguay el primer Mundial de la historia, allí Monti se convirtió en el primer argentino en meter un gol en esta competencia. Considerado un jugador clave, en la final contra Uruguay su desempeño en el campo de juego se redujo considerablemente tocando ocasionalmentela pelota; la victoria terminó siendo de los locales y la prensa argentina lo recibió con duras críticas: "tuve mucho miedo cuando jugué ese partido porque me amenazaron con matarme a mí y a mi madre. Estaba tan aterrado que ni pensé que estaba jugando al fútbol. Lamentablemente perjudiqué a mis compañeros." A pesar de esta derrota, la Juventusofertó por el jugador y, en el año 1931, se incorporó en el equipo italiano. Rápidamente, se convirtió en una figura de "La vecchiasignora" al dominar desde la temporada 1931-1932 hasta la temporada 1934-1935 la Serie A y levantar la Copa Italia en el año 1938. Como en ese entonces Italia estaba gobernada por Benito Mussolini se tuvo que nacionalizar italiano para representar a la "Azzurra" en el Mundial Italia 1934. Él no fue el único que se tuvo que nacionalizar también lo hicieron sus compatriotas Enrique Guaita, Raimundo Orsi, AttilioDemaría y el brasileño Anfilogino Guarisi. Bajo la atenta mirada de "Il Duce", la selección italiana se consagró campeón del mundo al vencer a Checoslovaquia 2 a 1: "en 1930, en Uruguay, me querían matar si ganaba y, en Italia, cuatro años más tarde, si perdía". Falleció en el año 1983 en Buenos Aires. SE LANZA "PERFECT ILLUSION" Un día como hoy en el año 2016, "Lady Gaga" lanzaba el sencillo "PerfectIllusion." Perteneciente al disco "Joanne" (2016) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Mark Ronson, Kevin Parker y BloodPop, la canción habla acerca de su relación con Taylor Kinney y la falsedad de las redes sociales: "hay muchas cosas interesantes en Internet que no son reales y creo que la gente se siente presionada a mantener esas ilusiones en la vida real. Así que la canción trata sobre combatir eso y dejarlo ir. Es sobre querer que la gente restablezca las relaciones humanas".



