Fue presentado oficialmente en el OFI Creta de Grecia. "Tuve referencias muy buenas del club y creo que le va a servir mucho a mi carrera este gran salto que estoy dando", señaló Solís en su arribo a su nuevo equipo.

"Hola, soy Nazareno Solis, tengo 26 años y mi posición natural dentro del campo de juego es extremo". Ésas fueron las primeras palabras públicas del delantero campanense como nuevo jugador del OFI Creta, equipo de la Súper Liga de Grecia.

La institución de Heraklion, capital de la histórica Isla de Creta, presentó ayer oficialmente a Solís a través de sus redes sociales, incluyendo un video de tres minutos con diferentes imágenes y declaraciones del jugador que llegó a préstamo desde Boca Juniors hasta junio de 2021 y con opción de compra.

"Estoy muy contento de arribar al OFI. Tuve referencias muy buenas del club en Argentina y creo que le va a servir mucho a mi carrera este gran salto que estoy dando. Así que estoy muy agradecido a toda la gente del OFI por confiar en mí", agregó Solís, quien en la última temporada tuvo su mejor participación en la Primera División de Argentina con Aldosivi de Mar del Plata (18 partidos, 3 goles).

Después de realizar las divisiones juveniles y debutar en Primera División en Villa Dálmine, el atacante pasó por Universidad de Chile, Talleres de Córdoba, Boca Juniors (dueño de su pase actualmente), Huracán, San Martín de San Juan y el mencionado Aldosivi.

"Esta es mi primera experiencia en Europa y siempre esperé una propuesta así con muchas ansias. Voy a brindarme al 100% para tratar de lograr todos los objetivos, tanto los grupales como los personales", remarcó ayer en su presentación en Grecia, cuyo campeonato estará comenzando el fin de semana (OFI debuta el sábado frente a Panetolikos).

En el plantel, el campanense se encontrará con dos argentinos: los mediocampistas Miguel Mellado (ex Chacarita, entre otros) y Juan Neira (ex Gimnasia de La Plata) son parte de un conjunto que tendrá como objetivo tratar de afirmarse en las primeras posiciones (fue 6º en el último campeonato). Y también se encontrará con simpatizantes que demuestran mucha pasión: "He visto partidos y videos del OFI y me ha agradado mucho tanto el equipo como la afición. Me han llenado de orgullo y ha sido un factor muy grande para que yo hoy esté acá", manifestó Solís en su primer contacto con su nuevo club.