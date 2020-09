Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 09/sep/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 09/sep/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

9 de Septiembre de 2020

9 de Septiembre de 2020







POSTERGACIÓN CONFIRMADA El Comité Ejecutivo de la AFA se reunió ayer y decidió postergar el regreso a la competencia en el fútbol argentino. El arranque del certamen de la Liga Profesional estaba pautado para el 25 de septiembre, pero quedó aplazado hasta, al menos, mediados de octubre. Según trascendió, recién en noviembre se pondría en marcha la Primera Nacional, que debería definir los ascensos antes del 31 de enero de 2021. POSITIVOS POR DOQUIER Durante la jornada de ayer se confirmaron numerosos casos positivos entre futbolistas de la Liga Profesional. Alan Franco, en Independiente; Nicolás Fernández, en San Lorenzo; e Iván Pillud, en Racing; fueron algunos de los que trascendieron. Aunque la situación más preocupante se dio en La Paternal: Argentinos Juniors detectó seis contagios y decidió suspender momentáneamente sus entrenamientos. UEFA NATIONS LEAGUE Ayer se cerró la segunda fecha del certamen europeo de selecciones. Por el Grupo A2, Bélgica goleó 5-1 a Islandia y lidera con 6 puntos, mientras Dinamarca empató sin goles con Inglaterra (2º con 4). Y por el A3, Francia superó 4-2 a Croacia, al tiempo que Portugal derrotó 2-0 como visitante a Suecia con doblete de Cristiano Ronaldo (galos y lusitanos comandan la zona con 6 puntos). Además, este martes también jugaron: Armenia 2-0 Estonia, Georgia 1-1 Macedonia, Chipre 0-1 Azerbaiyán, Luxemburgo 0-1 Montenegro y San Marino 0-2 Liechtenstein. TRIUNFO DE PELLA Tras su temprana eliminación en el US Open, el bahiense Guido Pella está disputando el ATP 250 de Kitzbuhel, en Austria, donde ayer venció al japoné Yoshihito Nishioka por 6-3 y 6-0 para acceder a los Octavos de Final. Por su parte, Federico Delbonis logró acceder al cuadro principal tras superar 6-4 y 6-3 a Jurij Rodionov en la clasificación. Por la primera ronda, el tenista de Azul se medirá con su compatriota Juan Ignacio Londero. ZVEREV, EL PRIMERO El alemán Alexander Zverev se convirtió ayer en el primer semifinalista del US Open al derrotar 1-6, 7-6, 7-6 y 6-3 al croata Borna Coric. Su rival se definía anoche en el duelo que sostenían Pablo Carreño Busta y Denis Shapovalov al cierre de esta edición. Hoy se disputarán los otros dos duelos de Cuartos de Final: Andrey Rublev vs Daniil Medvedev y Alex de Minaur vs Dominic Thiem. En el cuadro femenino, una de las semifinales la jugarán la japonesa Naomi Osaka (ayer le ganó 6-3 y 6-4 a Shelby Rogers) y la estadounidense Jennifer Brady (superó 6-3 y 6-2 a Yulia Putintseva). Los otros dos choques de Cuartos de Final serán hoy: Serena Williams vs Tsvetana Pironkova y Victoria Azarenka vs Elise Mertens. LO LIQUIDÓ MIAMI Anoche, en la continuidad de los playoffs de la NBA, Miami Heat le ganó 103 a 94 a Milwaukee Bucks y se convirtió en el primer finalista del Este al adueñarse 4-1 de la serie que disputó ante el mejor récord de la conferencia en la fase regular. Hoy, Boston Celtics puede convertirse en su rival si supera nuevamente a Toronto Raptors (la serie está 3-2). TOUR DE FRANCIA El irlandés Sam Bennett se adjudicó ayer la 10ª etapa del Tour de Francia. El representante del equipo Deceuninck-Quick Step se impuso en el tramo de 168,5 kilómetros que unió Le Chateau d´Oleron con Saint Martin de Ré al superar en el sprint final al australiano Caleb Ewan. El líder de la Clasificación General es el eslovaco Primoz Roglic, quien comanda con 21 segundos de ventaja sobre el colombiano Egan Bernal Gómez (ganador del Tour 2019).



Breves: Deportivas

9 de Septiembre de 2020

