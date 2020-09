La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/sep/2020 Policías se manifestaron ayer en Campana, sumándose a la protesta de la bonaerense







En su mayoría civiles, se concentraron en el puente de Otamendi y salieron en caravana hasta la explanada del Palacio Municipal, donde se sumaron varios uniformados. Los acompañaban familiares y personal del Servicio Penitenciario Bonaerense. Si bien no se interrumpieron las tareas de patrullaje a cargo de personal en servicio, ayer a las 20 un grupo cercano al centenar de personas compuesto en su mayoría por personal policial de civil y sus familiares se convocaron en el puente de acceso a Otamendi, sobre Ruta 9. Con presencia de los medios de comunicación, ahí se leyeron a viva voz los 14 puntos que reclaman los policías, que incluye un aumento salarial y una serie de mejoras laborales como la de poder elegir la obra social o tener derecho a la sindicalización. Luego, alrededor de las 21, la extensa caravana de vehículos particulares a la que se sumó personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, partió hacia el centro de Campana, culminando en la explanada del Palacio Municipal con la idea de mantener una vigilia hasta media noche. La caravana fue escoltada por un móvil del Comando Patrulla y también por un móvil de Bomberos Voluntarios, cuyas sirenas se sumaban a los permanentes bocinazos que acompañaron todo el recorrido. Ya en la explanada, se sumaron a la manifestación policías uniformados que habían terminado su turno de trabajo, pero en su gran mayoría no portaban el arma reglamentaria. Anteriormente, por la tarde, varios móviles del Comando Patrulla y de Policía Motorizada, recorrieron las calles céntricas de la ciudad en caravana y con sus sirenas encendidas, también a modo de protesta.

Los manifestantes luego de haberse convocado en el puente de Otamendi decidieron desplazarse hasta la explanada del Palacio Municipal, donde finalizaron todo un día de reclamos.





En el puente de Otamendi, policías de civil y algunos uniformados se manifestaron adhiriendo a los reclamos de mejoras laborales.





Por la tarde móviles policiales recorrieron la ciudad haciendo sonar sus sirenas en clara señal de acompañar los reclamos a nivel provincial. LOS 14 RECLAMOS El siguiente es la lista 14 de reclamos que fueron leídos anoche tanto en el puente de Otamendi como en la explanada Municipal al son de una batucada, palmas y bocinazos, que coinciden con los difundidos en las diferentes manifestaciones que tuvieron lugar en distintas ciudades de la provincia desde el inicio de esta semana: 1. No habrá ningún tipo de represalia de tipo sancionativas para el personal que concurra a alguna de las convocatorias pacíficas realizadas a los efectos del presente petitorio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. 2. Aumento del 56% para el subescalafón comando y subescalafón general de haber líquido, esto es, no del sueldo básico sino del básico más las BRNB (Bonificación Remunerativa No Bonificable) y las BRNB menos los descuentos de ley, y que ese aumento sea incorporado al sueldo básico. 3. Aumento del 64% para el subescalafón de administrativos, técnicos y profesionales y para el subescalafón de servicios generales sobre el haber líquido. Esto es, no del sueldo básico sino del básico más las BRNB y la BRNB menos los descuentos de ley, y que ese aumento sea incorporado al sueldo básico. 4. Aumento de la hora compensación de recargo de servicio a $189 y la obligatoriedad de dicha compensación. 5. Pago del servicio de policía adicional en tiempo y forma (se está pagando con 120 días de retraso). 6. Provisión del uniforme y equipo de trabajo, y aumento del decreto 1315 (mantenimiento del uniforme) a $3.800. 7. Derecho a la vivienda digna. Planes de vivienda para el personal policial. 8. No obligatoriedad de la obra social IOMA. 9. Democratización de las fuerzas. 10. Derecho a la sindicalización. 11. Móviles en condiciones para realizar nuestro servicio. 12. Capacitación y reentrenamiento permanente. 13. Asistencia psicológica. 14. Basta de represalias (sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento). #Dato VIDEO moviles policiales manifestaron en adhesión a los reclamos de toda la Policía Bonaerense, recorrieron las avenidas de #Campana al son de las sirenas acompañados por vehículos tocando bocina. A las 20hs manifestarán en #Panamericana puente Otamendi hasta las 00:00 pic.twitter.com/z5Jbl4n43a — Daniel Trila (@dantrila) September 9, 2020

