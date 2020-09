Apoyarán a mujeres y personas LGBTI+ en riesgo por violencia de género

Se trata del programa Acompañar que comenzará a ser implementado a partir de este mes. "Es fruto de una acción conjunta entre la ANSeS y el Ministerio de Mujeres y tiene alcance nacional", explicó la Diputada Provincial Soledad Alonso.

A partir de este mes, la ANSeS y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación comenzarán a otorgar una prestación económica para promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia de género.

Según se informó, dicha prestación consistirá en una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que se abonará durante 6 meses consecutivos.

"El programa se llama Acompañar y es fruto de una acción conjunta entre la ANSeS y el Ministerio de Mujeres y tiene alcance nacional. Este apoyo económico tiene la finalidad de contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencia por motivos de género, y resulta compatible con la Asignación Universal por hijo o hija; la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social; la Asignación por hijo o hija con discapacidad; el Monotributo Social, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)", señaló la Diputada Provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso.

Luego de entrevistarse con el Jefe de la UDAI Campana, Gustavo Bellanger, sobre el lanzamiento y los alcances del nuevo programa dado que la ANSeS será el ente que valide el trámite de otorgamiento, Alonso agregó: "Para asegurar la correcta implementación del programa, la ANSeS junto a todas las direcciones del organismo intervinientes en lo que será el proceso de aplicación realizaron una capacitación virtual conjunta con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, para garantizar un Estado presente, activo y comprometido contra de violencia machista".