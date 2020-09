La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/sep/2020 Liga Campanense:

No habrá Torneo Oficial 2020







La Comisión Directiva confirmó la decisión y ya se la comunicó también al Consejo Federal. Allá por marzo de este año, la Liga Campanense de Fútbol tenía prácticamente lista la organización del Torneo Oficial 2020 cuando la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento obligatorio obligaron a suspender toda la actividad. Por ello, el puntapié inicial quedó postergado, al tiempo que los clubes, que se preparaban para la competencia, reconfiguraron sus actividades para estar a la altura de los desafíos que generó la situación sanitaria. Seis meses después, la incertidumbre con respecto al retorno de la actividad futbolística tanto de los campeonatos como de las ligas que están bajo la órbita del Consejo Federal del Fútbol Argentino obligó a las autoridades de la Liga Campanense a tomar la decisión menos deseada: cancelar la organización del Torneo Oficial 2020 "debido a la emergencia sanitaria" que transita el país y nuestra ciudad por la pandemia de coronavirus. "Quedará postergado para el año 2021", informó la Comisión Directiva de la Liga en su boletín del pasado lunes. La decisión ya fue comunicada al Presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, en una carta que lleva la firma del Presidente de la Liga Campanense, Danny De León, y la Secretaria de la entidad, Eva Ventri Sosa. "Es una pena lo que sucedió, pero excede largamente al fútbol y más todavía a la Liga Campanense", señaló De León en diálogo con LAD. "Es una pena también porque a principios de año habíamos empezado a hacer un fichaje histórico de jugadores a través del sistema COMET. Habíamos contratado una empresa y estábamos preparando algo nuevo, con la idea de devolverle a los clubes cosas importantes", agregó. "La pandemia nos sorprendió cuando estábamos terminando de preparar todo para presentar la temporada en el Teatro Pedro Barbero, tal como lo habíamos hecho el año pasado. Pretendíamos tener una organización ejemplar, pero la situación nos superó a todos", cerró De León.

EL TRADICIONAL CERTAMEN SE POSTERGÓ POR LA PANDEMIA.

#LigaCampanense Debido al avance de la pandemia de coronavirus no habrá Torneo Oficial 2020. La Comisión Directiva confirmó la decisión en su último boletín y ya se la comunicó al Consejo Federal. pic.twitter.com/ustSIcnw2D — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 10, 2020

Liga Campanense:

No habrá Torneo Oficial 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar