Por disposición provincial, siguen sin habilitarse gimnasios, canchas de fútbol en formato tradicional y academias de danzas. Tampoco pueden practicarse deportes colectivos. Desde el Municipio apelaron a "la responsabilidad individual cumpliendo con lo reglamentado" para evitar contagios de Covid-19. Campana permanece en Fase 4 desde los últimos días de julio y, si bien por gestiones del intendente Sebastián Abella, se han logrado reanudar varias actividades, muchas aún continúan prohibidas. De esta manera, desde el Municipio recordaron que por disposición provincial siguen sin habilitarse la apertura de gimnasios, canchas de futbol en formato tradicional y academias de danzas. Esto conlleva a que esté estrictamente prohibida la práctica de deportes en grupo. Lo mismo ocurre con las diversas expresiones artísticas. De igual manera, aún no están permitidas las reuniones sociales y familiares en el ámbito privado. No obstante, sí se autorizaron los encuentros al aire libre con un máximo de diez personas. Tampoco podrán realizarse eventos públicos y privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos y religiosos. En lo que refiere a la recreación, sólo se permiten las salidas de esparcimiento y la práctica de deportes individuales con el estricto cumplimiento de los correspondientes protocolos. El intendente Abella apeló a "la responsabilidad individual" y solicitó a los vecinos "renovar su compromiso en el cuidado de su salud personal como también de toda la comunidad". Además, hizo hincapié en la importancia de cumplir con los cuidados esenciales cómo lavarse las manos con frecuencia, utilizar tapabocas y respetar el distanciamiento social. "Necesitamos redoblar los esfuerzos para seguir cuidándonos y evitar el incremento de contagios y algún retroceso en las fases. Hicimos un gran esfuerzo para llegar hasta aquí reactivando actividades que son muy importantes para la economía de la ciudad y, en especial, de cada vecino. Por ello, no podemos relajarnos y debemos sostener la responsabilidad y los cuidados", cerró el Intendente.

Abella hizo hinacpie en la importancia de cumplir con los cuidados esenciales.



Cuarentena:

Recuerdan que están prohibidas las actividades deportivas y artísticas en forma colectiva

