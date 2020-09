La Secretaría de Salud llamó a vacunar a los niños para prevenir enfermedades graves

Tanto en el vacunatorio del Hospital San José como en los centros de salud se encuentran disponibles todas las dosis correspondientes al calendario obligatorio. Ante la importante baja en los índices de vacunación en la Región Sanitaria V, la Secretaría de Salud del Municipio llamó a vacunar a los niños, principalmente a los de entre 6 y 11 años. Tanto en el vacunatorio del Hospital Municipal San José como en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) se encuentran disponibles de forma gratuita todas las dosis correspondientes al calendario obligatorio de vacunación que permitirán prevenir en un plazo medio enfermedades graves. "Saber que las tasas de vacunación no alcanzan las metas es muy preocupante porque indican un posible riesgo de otras enfermedades", enfatizó la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, quien se mostró preocupada por esta situación. "Actualmente la gente tiene miedo de concurrir al hospital o a los centros de salud pero las instalaciones están preparadas para albergar a los vecinos que no tienen Covid-19", explicó. En este sentido, remarcó que el vacunatorio del hospital se encuentra en una zona totalmente limpia y los centros de salud están divididos en los que atienden personas enfermas y sanas. Por otra parte, indicó que "los niños de 6 y 11 años poseen esquemas de vacunación completos, pero lamentablemente bajaron un 30% las coberturas en la región y eso es altamente preocupante porque en un plazo medio podríamos tener otras graves enfermedades". "Al vacunar a los chicos, ellos hacen efecto booster, porque no solo ellos son los protegidos, sino que los adultos también", manifestó Penovi. Siguiendo con esta línea, pidió a las familias que "no se relajen" porque "el año próximo podremos tener enfermedades que son muy graves en la infancia". La subsecretaria de Salud también recalcó que la falta de clases en las escuelas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio tampoco ayudó debido a que los padres ahí se veían obligados a vacunarlos al cumplir 6 años. Para concluir, dijo que "es muy importante que sigamos completando las coberturas sino dentro de un año vamos a estar hablando de enfermedades muy graves para la sociedad".

La Secretaría de Salud llamó a vacunar a los niños para prevenir enfermedades graves

