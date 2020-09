La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/sep/2020 Juntos por el Cambio repudió la quita de coparticipación a la Ciudad







"Es una actitud de venganza y castigo que veíamos venir", dijo el legislador Maximiliano Ferraro. Dirigentes de todo el arco político de Juntos por el Cambio se expresaron en contra del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y calificaron esa medida como una "actitud de venganza y castigo". "La quita del 1% de Coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires es una actitud de venganza y castigo que veíamos venir", protestó el presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro. El legislador opositor advirtió sobre una supuesta injusticia en la decisión al argumentar que "el 80% de los recursos totales de la Ciudad son propios" y que "sólo el 20% corresponde a los ingresos por Coparticipación y otras transferencias", mientras que "en la mayoría de las provincias, esta ecuación es completamente al revés". También muy duras las palabras de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien fustigó a Fernández, de quien dijo su palabra "no vale nada". "La palabra del Presidente no vale nada. Arrancó pidiendo diálogo y unilateralmente le cargó a los porteños un problema que es de la PBA, y que su espacio agigantó durante 33 de los últimos 37 años", escribió en sus redes sociales. Para la ex ministra de Seguridad, el mandatario "jugó con la esperanza y la necesidad de todos los policías bonaerenses que esperaban una resolución favorable de su legítimo reclamo, los mandó a la casa, y cambió un problema policial por un conflicto político a la medida de su espacio". "Entre los que viven y trabajan en la Ciudad hay alrededor de 7 millones de personas que se podrían ver



