La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/sep/2020 Breves: Noticias de Actualidad

10 de Septiembre de 2020







DEL NORTE AL SUR El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, reiteró la decisión de que la provincia pueda ser parte del programa de desarrollo y distribución de la vacuna contra el coronavirus denominada Gam-COVID-Vak, bajo el nombre Sputnik-V. Fue durante un encuentro virtual que mantuvo este miércoles con Vladimir Primak y Dimitry Ustinov, representantes de la Russian Direct Investment Fund (RIDF). "Tal cual lo hicimos apenas se conoció la noticia, nosotros celebramos desde la provincia de Tierra del Fuego que Rusia haya sido la primera en anunciar la vacuna, porque creemos y sabemos de la seriedad y confiabilidad con que lo hacen y lo siguen haciendo", destacó el gobernador. CON MESES DE GRACIA El Gobierno anunció el relanzamiento del Plan Ahora 12 y Ahora 18 con la nueva modalidad que incluye tres meses de gracia para comenzar a pagar las cuotas. "El plan de 12 y 18 cuotas va a tener tres meses de gracia, eso quiere decir que si hoy hago una compra la primera cuota se paga en enero y si se lo hace a 12 cuotas se termina en diciembre y si se lo hace a 18 cuotas será a mediados del 2022", anunció la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Además adelantó que el Plan se extenderá a los sectores de servicios como los educativos, "como los cursos de idiomas" explicó Español y agregó que alcanzará también a las reparaciones de artículos del hogar, reparación de autos y motos y peluquerías. La funcionaria destacó el alcance del programa y precisó que "ha sido una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento después del ASPO más fuerte". SUSPENDEN SUBE El Gobierno aprobó la suspensión "temporal" de las tarjetas SUBE de aquellos trabajadores que no son considerados esenciales, para reducir la "violación de las medidas de emergencia sanitaria" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Transporte instruyó a la empresa Nación Servicios SA a implementar un sistema de monitoreo inteligente de circulación por zona geográfica de usuarios autorizados y no autorizados, teniendo como base la información remitida diariamente por la Secretaría de Innovación Pública, vinculada a los números de las tarjetas SUBE consignadas en los Certificados Únicos Habilitantes para la Circulación–Emergencia COVID 19 (CUHC). FUEGO EN HUDSON Personal de bomberos y Defensa Civil continuaron trabajando para tratar de controlar un incendio con un frente de unos tres kilómetros de extensión que se inició el martes en humedales de la localidad bonaerense de Hudson, partido de Berazategui. En el lugar trabajaban Bomberos Voluntarios de Hudson, personal de Defensa Civil y de Guardaparques del Parque Pereyra Iraola, que intentaban acceder a los distintos focos de incendio, cuya columna de humo se podía ver desde la Autopista La Plata-Buenos Aires. "Durante toda la noche parte de nuestro personal se encontró realizando guardias de cenizas en las inmediaciones de la reserva de Hudson. En estos momentos seguimos trabajando en el lugar desde tempranas horas", publicaron los bomberos de Hudson en su cuenta oficial de Facebook. SIN PANTALLAS Nuevos contratiempos para Huawei. Samsung Electronics y LG Display dejarán de suministrar paneles a Huawei para sus smartphones siguiendo el bloqueo comercial de los Estados Unidos, según informa Chosun Biz, el mayor periódico de Corea del Sur. Las dos compañías suspenderán su relación con Huawei para proveer suministros a partir del día 15 de septiembre, fecha en la que entran en vigor las nuevas restricciones de la administración Trump en la que prohíben a cualquier empresa que utilice componentes estadounidenses vender a Huawei. LG Display ha explicado que "estas restricciones de EE.UU tendrán un impacto mínimo en la empresa" ya que "suministra un número limitado de paneles a Huawei". Por otro lado, Samsung Display, ha decidido no realizar declaraciones. Estas nuevas sanciones fueron presentadas el pasado agosto y según explicaba el propio Richard Yu, CEO de Huawei, esto significaba que no podrían producir sus procesadores Kirin. Ahora el gigante chino se enfrenta a la pérdida de dos proveedores de paneles como son Samsung y LG Display.



Breves: Noticias de Actualidad

10 de Septiembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar