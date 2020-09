La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/sep/2020 Romina Carrizo: "A la violencia laboral le decimos no entre todos"







La Concejal del PJ-Frente de Todos Romina Carrizo, presentó un proyecto para la realización de talleres y capacitaciones sobre violencia en el ámbito laboral. Aseguró que en el Concejo Deliberante "hemos sido testigos de circunstancias de maltrato laboral por parte de una Concejala contra una trabajadora, algo muy grave porque nosotros no pregonamos esto sino la igualdad y condiciones de trabajo digno". La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, presentó un proyecto que busca generar herramientas para atender situaciones de violencia en el trabajo, puntualmente en ámbito del Municipio. "Solicitamos al Departamento Ejecutivo capacitar en todos los niveles de la administración pública y política, mediante un taller sobre violencia laboral. La iniciativa lleva como anexo el manual contra la violencia de género de 2016 acordado por el Ministerio de Trabajo Nacional y las cámaras empresarias. No debemos invisibilizar los hechos de violencia. Ni mucho menos avalarla" sostuvo la edil. Carrizo advirtió que en el ámbito del Concejo Deliberante "hemos sido testigos de circunstancias de maltrato laboral por parte de una Concejala contra una trabajadora, algo muy grave porque nosotros no pregonamos esto sino la igualdad y el trabajo digno. Consideramos que es algo muy grave porque nosotros no fomentamos estas formas, sino la igualdad y condiciones de trabajo digno. Todo maltrato laboral es repudiable y creo que exige disculpas públicas, no debe haber lugar para los violentos". "Es un flagelo que se combate con herramientas como la educación y la capacitación, y mayor compromiso. En el ámbito de nuestro proyecto político existen muchas mujeres y diversidades que militan la igualdad. Hemos acordado sin banderas políticas tener un Consejo de Género y Violencia familiar, y así fue en el HCD por primera vez" concluyó.

