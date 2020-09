La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/sep/2020 El Rincón de Aléthea:

Un vuelo hipnótico; las murmuraciones

Por Angela Monsalvo













"La fe, es el pájaro que canta cuando el amanecer todavía es oscuro." --Rabindranath Tagore. "Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama sino en sus propias alas." --Autor Anónimo. "Mientras tengan frutos los olivos, serán sus amigos los estorninos." --Autor Anónimo. Una estampa preciosa que se puede ver desde fines de Otoño y durante todo el Invierno en multitud de lugares, es la bandada de los estorninos. Al atardecer, cientos, miles de estos pájaros se sincronizan para crear hermosas formas sobre el lienzo del cielo anaranjado, dibujando una de las imágenes más bonitas que nos puede brindar la naturaleza. Los estorninos, son aves nativas del paleártico. Miden unos 20 cm; son gregarias y ruidosas; tienen un canto variado, aunque poco musical. Son pájaros sedentarios en el sur de Europa, pero las poblaciones del Norte migran, produciéndose sólo en invierno, mientras que el resto del año no son frecuentes. Esto ocurre porque el invierno es el único momento en que no tienen que estar pendientes de los polluelos que ya están crecidos y pueden vigilar únicamente su propia supervivencia junto con el resto del grupo. El fenómeno de las murmuraciones de las bandadas de los estorninos ha intrigado y confundido a los físicos durante décadas. Al parecer, las murmuraciones se desencadenan principalmente por una respuesta defensiva instintiva, como puede ser por ejemplo la existencia de un halcón que amenaza uno de los flancos de la bandada, y con sus figuras en el cielo las aves tratan de distanciarse del depredador tanto como pueden. Las aves, incluidas los estorninos, vuelan en bandadas como defensa contra las aves rapaces. Cuantos más individuos haya en una bandada, menor será el riesgo para cada ave de ser la desafortunada que sea eliminada por un halcón u otra rapaz. Pero las bandadas de los estorninos también vuelan en tales formaciones cuando no hay depredadores alrededor. Esto ocurre también cuando el grupo está a punto de entrar al dormidero (un lugar dónde pasar la noche) y tratan de encontrar un lugar donde aterrizar. Por ese motivo, es común ver bandadas de estorninos especialmente al atardecer y en zonas cercanas a puntos con mucha vegetación. El número de estorninos en un dormidero puede ser y a veces aumentar a 100.000, pequeñas y ruidosas aves.

