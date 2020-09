La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/sep/2020 Efemérides del día de la fecha, 10 de septiembrre







DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Establecido por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2003, en este día se toma conciencia acerca del suicidio y se impulsan acciones para prevenirlo. El tema de este año es "Trabajando juntos para prevenir el suicidio" y tiene el objetivo de resaltar que todas las personas pueden colaborar para prevenir el suicidio. Según la OMS, aproximadamente 800.000 personas se suicidan cada año, lo cual equivale a una persona cada 40 segundos. A su vez, determina quelos principales factores de riesgo de suicidio son los problemas mentales, el abuso de sustancias, problemas financieros, enfermedades crónicas y las experiencias de violencia y abuso. Para prevenirlo, recomienda restringir el acceso a medios de suicidio como armas de fuego o ciertos medicamentos y la introducción de políticas de salud mental y tratamiento de adicciones. A nivel nacional, en el año 2015, se sancionó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, Ley Nº27.130, que establece que el Ministerio de Salud debe desarrollar programas de capacitación destinados a los responsables en los "ámbitos educativo, laboral, recreativo y en contextos de encierro", desarrollar campañas de concientización y conformar un equipo interdisciplinario que acompañe al paciente desde el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social. ÚLTIMO CONCIERTO DE MICHAEL JACKSON En el año 2001, el "Rey del Pop" decidió celebrar sus 30 años de carrera solista con dos conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York. Acompañado por importantes celebridades como Gloria Estefan, Whitney Houston, Usher, Marc Anthony, BritneySpears, "NSYNC", Slash y sus hermanos, el cantante dio un concierto memorablepara todos sus fanáticos. Antes de subir al escenario, Jackson había comentado en una entrevista: "estoy muy emocionado de celebrar mi 30 aniversario como artista en solitario con tantos amigos y aficionados. Tengo muchas ganas de reunirme con mis hermanos en esta noche tan especial."Así, "The Jackson" se reunió y cantó los éxitos "Can you feel it", "ABC", "The love you save", "I´ll be there", "I want you back", "Shake your body (down to the ground)" y, junto a "NSYNC", "Dancing machine." Porotra parte, el homenajeadocantó "The way you make me feel", "Billie Jean", "Black or White" y "Beat it" con Slash y "You rock my world" con Usher y Chris Tucker. Tras finalizar el concierto, el artista manifestó: "ver la reacción de mis fans durante mi actuación fue una experiencia fantástica, disfruté todas las reacciones". SE ESTRENA "EL PRÍNCIPE DE BEL-AIR" Un día como hoy en el año 1990, la cadena televisiva "NBC" emitía el primer capítulo de "El príncipe de Bel-Air." Protagonizada por Will Smith, James Avery, Alfonso Ribeiro y TatyanaAli, la serie está basada en la vida del representante de músicos Benny Medina que, durante su juventud, vivió con una familia adinerada de Beverly Hills. En esta comedia, Will Smith tuvo su primer rol protagónico: "fue mi primer papel y estaba muy enfocado en ser exitoso así que aprendí todo el libreto, incluso las líneas de los demás" confesó años más tarde.



Efemérides del día de la fecha, 10 de septiembrre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar