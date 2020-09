P U B L I C



Con la Habilitación de recreos y camping de nuestra ciudad decidí visitar a mi amigo Gonzalo del Camping El Dorado sobre el Canal Irigoyen. Para lo cual después de cruzar el puente Zárate Brazo Largo, en la primera salida a la derecha, tomé el camino vecinal, pasé por debajo del puente y retomé el camino que va hacia el río. En donde el camino se divide tomé a mano derecha para a unos trescientos metros llegar al camping. En el ingreso me recibió nuestro amigo y me indicó el lugar que podíamos ocupar. El camping se encuentra en excelentes condiciones con fogones, parrillas, mesas y bancos, sanitarios, proveeduría y dormís que de momento no se encuentran habilitados, así como también las piletas para la temporada estival que posee. En la orilla del Canal Irigoyen cuenta con un muelle de pesca y un sector de costa para los amantes de este deporte. El camping se encuentra abierto para residentes de Campana en horario diurno de 8:30 a 18:30 horas donde para poder acceder al mismo hay que llamar y reservar un sector del camping, para lo cual se pueden comunicar con Gonzalo al Cel. 011-15-3104-9983. Habilitada la pesca en nuestra localidad de Campana decidí visitar la costanera de nuestra ciudad, donde se están llevando a cabo muchos trabajos de remodelación de la misma y ciertamente está quedando excelente. El día se presentó muy desapacible, frío y con una llovizna que mojaba bastante, por lo que presumí que no tendría compañía de otros pescadores. Realmente no me equivoqué en nada ya que al llegar tenía para mí los quinientos metros de costa para pescar. En esta oportunidad, elegí como equipo de pesca una caña de dos tramos de dos metros setenta, con un reel frontal con capacidad para 130 metros de nylon de 30 mm, plomo de 90 gramos y a unos setenta centímetros del plomo hacia arriba un rotor y una brazolada de casi un metro de largo con un solo anzuelito corvinero número 3. También llevé mi vieja vara Samuray de dos metros veinte, con un reel rotativo y nylon de 40mm, plomo también de unos noventa gramos pero en esta pasante y un solo anzuelo de la misma medida que la anterior. La particularidad con este tipo de equipos es que se logra menos distancia, por lo cual es preferible el anterior. Para el encarne elegí solamente lombrices de nuestro amigo Carnadas el Toro de ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane aquí en Campana, con las cuales realicé generosos encarnes en formas de pulpitos. Si bien los piques no fueron constantes la gran mayoría se dieron en el equipo compuesto por la caña de dos tramos y reel frontal ya que este logra mayor distancias, la primera pieza de la mañana se trató de un bagre amarillo del tipo picudito, de los especiales para encarnar el que sin dudas regrese al agua inmediatamente. Con un fuerte sacudón en la vara, en esta oportunidad, se dio un hermoso porteñito de los que habitan las palmas. Nuevamente en el otro equipo se marcó un pique muy firme y el mismo fue para un bagre amarillo que sin dudas paso holgadamente el medio kilo de peso. La sorpresa del día fue que mientras encarnaba uno de mis equipos y el otro mantenía en la orilla el plomo y carnada se dio una fuerte corrida y marcación de la chicharra del reel al tiempo que una figura dorada salía despedida del agua, si un ejemplar de doradillo de casi dos kilos había tomado el ofrecimiento de lombrices en mi anzuelito número tres, sin dudas pensé en un corte inminente dado que no tenía líder de acero un anzuelito por demás chico para esta especie y una brazolada de tanza amnesia de 15 libras. Pero pese a esto y a que tenía más de dos metros desde el agua hasta la costa en la que me encontraba lo pude subir, filmar, fotografiar y al agua. Habiendo pasado unas dos horas de pesca y recreación en la costanera y habiendo logrado estas hermosas piezas que después de más de cinco meses sin tener contacto con la actividad me relajaron enormemente, además de regalarme una felicidad única, decidí el regreso a casa en donde comenzó el gran trabajo de sanitizar todos los elementos utilizados. En nuestro programa televisivo Nº844 de esta semana el amigo y colaborador Aldo Bigatton de laguna larga Córdoba nos enseña el mecanizado de una boya de madera balsa. En el segundo bloque vemos nuestra Galería de Fotos TV 2020, visitamos y recorrimos el Camping El Dorado sobre el Canal Irigoyen en Campana. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio y Daniel Console del Diario Oral del Pescador, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Muelle y costa del Camping El Dorado sobre el canal Irigoyen en Campana.



Semanario del Pescador:

Visitamos el Camping El Dorado y pescamos en Campana

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar