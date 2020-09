La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/sep/2020 Primera Nacional:

El Comité Ejecutivo de AFA dispuso que las categorías de Ascenso recién retomen sus competencias desde ese mes. El martes se realizó una nueva sesión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encuentro que fue encabezado por el Presidente Claudio "Chiqui" Tapia. Y ayer se conoció el Boletín 5789, el cual da cuenta de los temas tratados, donde se oficializó que las categorías de Ascenso no iniciarán sus competencias hasta, al menos, el 1º de noviembre. En el apartado "Reinicio de los certámenes oficiales de Primera División", el boletín indica que "si las condiciones sanitarias y epidemiológicas del país lo permiten y las autoridades nacionales lo aprueban", los torneos de las diferentes categorías "disputarán las definiciones por los ascensos desde el 1º de noviembre". Así, quedó consolidada la idea de que la Primera Nacional comience dos semanas después que la Liga Profesional, cuyo reinicio estaba pautado para fines de septiembre y finalmente fue postergado para mediados de octubre. Igualmente, antes del reinicio de la competencia, la segunda categoría del fútbol argentino deberá determinar de qué manera se resolverán los dos ascensos a la Liga Profesional. Una resolución en la que se avanzaría a partir de la semana próxima. Mientras tanto, Villa Dálmine sumó ayer su sexta jornada de trabajo en el predio Héctor Fillopski, nuevamente con el plantel completo y alternando trabajos físicos con muchos ejercicios de técnica con el balón. En contrapartida, Santamarina de Tandil se convirtió en el cuarto equipo que decide suspender momentáneamente sus entrenamientos debido al avance de la pandemia, luego de una reunión que mantuvo el Presidente Aurinegro, Pablo Bossio, con el jefe comunal Miguel Lunghi. Misma situación se da en San Juan, donde San Martín todavía no arrancó. En cambio, Sarmiento de Junín (que volvería hoy al trabajo) y Brown de Adrogué (que ya retomó sus prácticas) decidieron parar luego de detectar diferentes contagios entre los integrantes de sus planteles y cuerpos técnicos. En tanto, los que tampoco han comenzado a entrenar todavía son Mitre de Santiago del Estero (por la cuarentena que están realizando muchos de sus jugadores y tanto el entrenador como su ayudante de campo) y San Martín de San Juan (en situación de completa incertidumbre, a la espera del fallo del TAS y por la salida de la mayoría de sus jugadores).

EL PLANTEL VIOLETA DESARROLLÓ AYER SU SEXTA JORNADA DE TRABAJO EN EL PREDIO HÉCTOR FILLOPSKI.

