La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/sep/2020
Breves: Fútbol

10 de Septiembre de 2020







CON DOCE ALTAS Doce jugadores de Boca Juniors recibieron el alta médica después de haber resultado positivos en test de coronavirus y ayer se entrenaron en el predio de Ezeiza de cara al duelo por Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay pautado para el próximo jueves en Asunción. El comunicado del club que confirmó la novedad señalaóque de la práctica participaron Esteban Andrada, Agustín Rossi, Javier García, Manuel Roffo, Leo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Guillermo Fernández, Iván Marcone, Aaron Molina, Gonzalo Maroni, Edwin Cardona, Sebastián Villa, Franco Soldano, Ramón Ábila, Walter Bou, Eduardo Salvio y Carlos Tevez. FRENÓ ATL. TUCUMÁN Luego de confirmar cuatro casos positivos de coronavirus en su plantel (no se informaron nombres, pero sí que "se encuentran asintomáticos, en buen estado de salud"), Atlético Tucumán decidió suspender momentáneamente los entrenamientos presenciales. El Decano retomaría la actividad el próximo lunes, jornada en la que realizará nuevos testeos. PRIMER CASO EN TALLERES Talleres de Córdoba confirmó el primer contagio de coronavirus dentro de su plantel. El jugador, cuya identidad no trascendió, se encuentra en buen estado de salud y, obviamente, aislado del resto de sus compañeros, tal cual indica el protocolo. Según se informó, los entrenamientos continuarán de manera normal en el predio Amadeo Nuccetelli. VUELVE EL PSG Después de ser finalista de la Champions League, el Paris Saint Germain comenzará hoy su participación en el campeonato 2020/21 de Francia: enfrentará a Lens como visitante en un partido correspondiente a la 2ª fecha (transmite ESPN desde las 16.00). En este encuentro no podrán estar los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi ni otras figuras como Neymar y Mbappé, todos por haber dado positivo de coronavirus en los últimos días. MESSI: JUNTO AL GRUPO Luego de entrenar dos días de manera solitaria, Lionel Messi se reintegró ayer a los entrenamientos grupales que están desarrollando sus compañeros bajo las órdenes del DT holandés Ronald Koeman. Además, también se sumaron al grupo Sergio Busquets, Ansu Fati, De Jong y Coutinho. RECORD DE CRISTIANO Con los dos goles que le convirtió a Suecia por la segunda fecha de la UEFA Nations League, el portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista europeo que supera los 100 tantos con el Seleccionado de su país. Y quedó a ocho del récord del iraní Ali Daej, que anotó 109 para su combinado nacional. CHANCE PARA EL BOLSO En el cierre de la 11ª fecha del Torneo Apertura de Uruguay, Nacional de Montevideo (19 puntos) puede quedar hoy como único líder en caso de vencer a Defensor Sporting como visitante. Esta situación se configuró luego que Rentistas (20) igualar ayer 2-2 con Progreso y dada la derrota 2-1 que Wanderers (19) sufrió a manos de City Torque (17). Por su parte, Peñarol (16) no pudo arrimarse a la cima tras empatar sin goles frente a River Plate.



Breves: Fútbol

10 de Septiembre de 2020

