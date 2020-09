Por falta de acuerdo paritario, los Petroleros van al paro

El gremio y la Cámara Industria del Petróleo habían llegado a un entendiendo para cerrar la paritaria 2019, pero en una nueva audiencia el acuerdo no se concretó. Axion energy es una de las refinerías afectadas. Los petroleros lanzaron un paro total de actividades a la medianoche de este jueves tras que se cayera el entendimiento paritario que habían alcanzado con la Cámara Industria del Petróleo en la mesa del Ministerio de Trabajo. La medida, que arrancó a las cero horas de hoy, alcanza a todas las refinerías y depósitos de la provincia de Buenos Aires y es por tiempo indeterminado. Entre las plantas afectadas está la de Axion energy, una de las principales fábricas de nuestra ciudad. "Anunciamos un paro total de actividades a partir de las 0 horas de este viernes en las plantas de refinería de la provincia de Buenos Aires. Buscamos respuestas de parte del sector empresarial a nuestro reclamo por la revisión salarial de la paritaria 2019. Necesitamos una solución urgente", manifestó la Federación de Petróleo y Gas Privado (FASiPeGyBio) a través de su cuenta oficial de Facebook. Además, en un comunicado en su página web, la entidad sindical que conduce Pedro Milla recordó que "a fines de julio, los gremios petroleros habían lanzado un paro de actividades a nivel nacional que fue abortado con el dictado de la conciliación obligatoria por parte del ministerio de Trabajo". Vencido el plazo de la medida, llegaron las medidas de acción directas. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa de fuentes del gremio local, a fines de agosto se había llegado a un pre entendimiento con las empresas del sector: $28 mil pesos en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas, más el levantamiento del régimen de suspensiones que estaba vigente desde el mes de mayo. Sin embargo, durante una audiencia ministerial mantenida durante este jueves, la propuesta "no encontró respuesta favorable", le señalaron a este medio. La huelga de los petroleros dejará sin actividades de producción y logística a Axion energy, mientras que se mantendrán las guardias mínimas para garantizar la seguridad industrial. Está previsto una concentración de trabajadores en las inmediaciones de la planta y no se descarta el bloqueo de accesos para impedir el ingreso y egreso de camiones.

Por falta de acuerdo paritario, los Petroleros van al paro

