Ayer le allanaron su domicilio sobre la calle Demarco pero no lo encontraron. Se secuestraron cartuchos de arma de fuego varios calibres, 3,4 gramos de Marihuana, 1,2 gramos de Cocaína, una balanza de precisión con restos de cocaína y dinero en efectivo. Interviene la UFI 2. La Orden de Allanamiento tuvo lugar a partir de un episodio policial del que dimos cuenta en nuestra edición del sábado 5: el jueves 3 por la noche, personal del Comando Patrulla entra en persecución de una camioneta Ford Ecosport que había evitado un control dándose da a la fuga. Su conductor, estacionó el vehículo frente a un domicilio en la calle Demarco al 200 al que ingresa, pero al no contar con una orden de allanamiento en ese momento, la policía procedió a secuestrar el rodado y en su interior encontró un revolver marca Magnum 357 conteniendo 6 balas y otros elementos considerados relevantes para los investigadores. La causa está a cargo de la Fiscal Ana Laura Brizuela, de la UFI 2, y el Juez de Garantías consideró que había suficientes elementos para dar lugar al allanamiento de esa morada y eventual detención de un hombre de 38 años. El procedimiento tuvo lugar ayer por la tarde y no se encontró al sospechoso sobre el cual ahora pesa un Pedido de Captura. En el lugar se secuestraron cartuchos de arma de fuego varios calibres, 3,4 gramos de marihuana; 1,2 gramos de cocaína; una balanza de precisión con restos de cocaína y dinero en efectivo, según informaron fuentes policiales. La causa está caratulada como Tenencia Simple de Estupefacientes y Portación de Arma de Guerra.

El allanamiento tuvo lugar ayer por la tarde. Participaron Comando Patrulla, GAD y Drogas Peligrosas.





La semana pasada se había encontrado un revólver Magnun 357 en el interior del vehículo del sospechoso.



Pedido de captura para un vecino del barrio Las Campanas

