"El proyecto del Tajiber va a posicionar a Campana como el principal puerto de la provincia, y uno de los principales del país", señala Javier Contreras.

El concejal Javier Contreras habla del momento político y su visión de la ciudad pospandemia."Veo una ciudad que tiene mucho para crecer y el proyecto del Tajiber va a posicionar a Campana como el principal puerto de la provincia, y uno de los principales del país", señala. Es miércoles por la tarde y hay algo de la escena que no cierra o por lo menos, nos toma por sorpresa: Javier Contreras, concejal de Juntos por el Cambio (por si hace falta aclararlo: además de esposo de la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura Elisa Abella; cuñado del Intendente de Campana) está punteando con una pala el cantero que tiene sobre la vereda de su casa. "Es para una huertita. Ya tenemos una adentro, en macetas. Es para disponer de alimentos orgánicos. Pero también para cualquier vecino que quiera llevarse algo que necesite…", dice. Esta semana, Contreras se sumó al tren de concejales de Juntos por el Cambio que hicieron declaraciones periodísticas renegando del episodio que protagonizaron los concejales del PJ - Frente de Todos ante una eventual división, que todavía no se materializó desde lo formal. La referencia al tema es inevitable: "Le hace mal a la política que el interés personal se sobreponga al proyecto común. Uno vio estos días todos los entretelones de lo que pasó en el bloque del Frente de Todos y no le hace bien a la política. Uno se pregunta qué sentirá, qué pensará ese vecino que apostó a ese bloque. Nos pasa a nosotros, donde hay radicales, peronistas e independientes… sin ir más lejos, en la última sesión asumió Sabrina Pérez, quien es peronista como yo e integra la agrupación que lleva el nombre de mi abuelo: Julio Armando Melo. Es natural que tengamos diferentes miradas sobre un mismo tema, pero siempre en nuestro bloque llegamos a una visión común. Más en un momento tan singular como este, en el que la pandemia atraviesa todo y la gente no está para que le sumemos problemas o escuchar de discordia o luchas intestinas cuando las prioridades pasan cuestiones más básicas y elementales como lo es qué van a comer mañana". A propósito de los radicales: Alberto Giordanelli le dijo a este medio que dentro de la lógica de la unidad del radicalismo local, hay gente que considera que el radicalismo debería tener su bloque en el HCD. De suceder así, estaríamos hablando de un potencial desmembramiento del bloque de Juntos por el Cambio y su actual mayoría... No descarto que lleguen a un acuerdo, pero hoy veo muy difícil que formen un bloque aparte dado que tenemos un bloque consolidado en Juntos por el Cambio. Ya lo dije: por supuesto que hay debate interno pero constructivo, porque nos une el respeto mutuo y el objetivo común que es hacer lo mejor para nuestros vecinos. Alberto Giordanelli tiene una trayectoria en la política, no sólo local sino a nivel provincial y nacional. Entiendo que sus declaraciones son a título personal y aspiracionales, está en todo su derecho. La realidad indica que hoy la UCR está alineada en la alianza de Juntos por el Cambio, y que hay espacio para todos. También es posible que haga falta más diálogo entre los dirigentes nacionales y provinciales, puede ser, pero siempre con el objetivo de sostener un proyecto superador al del Frente de Todos. Más allá de la pandemia, ¿Cómo ve la ciudad? ¿Dónde está la agenda? Veo una ciudad que creció muchísimo en muchos aspectos, y ese crecimiento genera demandas, y seguir dando respuesta a las necesidades que surgen. Algunos me preguntan qué hago como peronista en Juntos por el Cambio. Y la verdad es que me siento fantástico: estoy en un espacio en el que puedo opinar y aportar mi mirada y mi trabajo para transformar la realidad de mis vecinos, sin mezquindades políticas. El mejor ejemplo de esa mirada constructiva está plasmada en la inauguración del edificio de la Biblioteca Municipal del parque Urbano: una obra que comenzó Stella Maris Giroldi y la terminó Sebastián Abella. Y no sólo la terminó (porque otro político la podría haber dejado a medio terminar a propósito) sino que a la inauguración la invitó a Stella y la inauguraron juntos. Dicho esto, veo una ciudad que tiene mucho para crecer y el proyecto del Tajiber va a posicionar a Campana como el principal puerto de la provincia, y uno de los principales del país. El ferrocarril está ahí nomás, además del acceso cercano a las Ruta 9, 8, 6 y 12, además de que por el Paraná, llegás al Paraguay. Es decir, la alternativa al puerto de Buenos Aires es más que obvia y Campana se transformará en un punto neurálgico a escala nacional. Tenemos a Axion y a Tenaris como grandes tomadoras de gente, pero tampoco nos podemos quedar ni relajar. Entiendo que el Tajiber, una vez desarrollado, va a aportar 2 mil puestos fijos de trabajo y de calidad. Sin embargo, continúan las manifestaciones opositoras al proyecto del Tajiber, cuando se supone que es un tema cerrado por lo menos mirado desde punto de vista de la rezonificación. La rezonificación se concretó con el acuerdo del Concejo Deliberante, como corresponde. Se dialogó durante mucho tiempo sobre el tema y la rezonificación fue fruto de un trabajo pensado y consensuado. Y no me caben dudas que por ahí va a pasar el gran futuro de nuestra ciudad y potenciará el desarrollo económico en nuestra región. Obviamente que los ambientalistas tienen que expresar su opinión, y en su momento fue escuchada. El proyecto original se fue transformando en función de eso y se llegó a un diseño superador. No sé si todos conocen en profundidad a lo que se oponen, y a veces se tiene una mirada sesgada de las cosas. La ciudad crece para arriba, a pesar de la crisis hay varios edificios en marcha. Pero también crece en los barrios. Los vecinos de Los Pioneros han protagonizado varios reclamos últimamente… Creo que en los barrios también se ha trabajado mucho y ese trabajo se reflejó en el resultado de las últimas elecciones. Si algo me satisface a mí en particular es la urbanización del barrio 21 de Septiembre, que perfectamente podría ser un asentamiento precario y no lo es. Son unas 15 manzanas. Cuando asumimos, ni siquiera tenían recolección de residuos. Las obras que se hicieron desde Hábitat con fondos de Nación y todo lo que se proyectó posibilitó que se ordenara ese sector de la ciudad. Obviamente que falta, pero perfectamente podría no haberse hecho nada y como dije, hoy sería un gran asentamiento si no hubiésemos intervenido. En el barrio Los Pioneros hay una obra inconclusa de la red de agua potable que inició el gobierno anterior y no hemos podido terminar: los pozos están hechos pero los valores dieron mal. Hay que ir más profundo. Si tenemos suerte, en estos próximos meses se va a poder retomar ese proyecto. Una pena, porque hasta está hecha la red primaria. Pero está entre las prioridades, claro. Hablando de asenta-mientos, ¿Cómo ve el escenario de la ex La Facera? Lo estamos trabajando para darle una respuesta a la gente. Obviamente, el gran déficit de nuestro país es el acceso a un suelo con precio "social" digamos, y con acceso a los servicios: luz, agua, cloacas, y pavimento. Los servicios son quizás más caro que las viviendas propiamente dichas. Por ejemplo, una planta cloacal para los barrios sobre la Av. Rivadavia, es una obra soñada por esta gestión. Pero todo es muy caro. El barrio Jorge Varela o 104 viviendas, atrás de Puerto Nuevo. Después de mucho batallar, terminamos las viviendas inconclusas y tuvimos que hacer 1300 metros de ramal cloacal hasta la parte baja del barrio Siderca que no estaba en los planes de nadie. Teníamos una cañería a sólo 100 metros, pero los caños eran muy chicos. Es decir: quien los colocó en su momento, jamás consideró el crecimiento potencial de ese sector. Por eso, cada vez que se toma una decisión urbanística, es fundamental anticiparse varias décadas para no quedarse corto. Esto de la huerta en la vereda de su casa, ¿Es sólo un hobbie o está pensando en algo más? Hablamos de la enseñanza bíblica de repartir pescado, pero también enseñar a pescar… (Sonríe) Es así… Si bien esta pandemia es algo atípico, creo que va a pasar un buen tiempo para que volvamos a la normalidad, vacunas mediante si es que son efectivas. Lo cierto es que muchas economías familiares se derrumbaron y habrá que apuntalar de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, tengo muchas expectativas en las huertas familiares. No me es un terreno ajeno: yo soy recibido de una escuela Agropecuaria, tengo una huerta en macetas en mi casa, y ahora estoy empezando a intervenir el cantero dela vereda. En mi caso, no lo hago por necesidad, sino por una cuestión de integración familiar, que es otro de los beneficios de la huerta, además del abastecimiento de alimentos. Pero, concretamente, hay una potencialidad ahí. De hecho hay una memoria en la gente, sobre todo en los barrios, a partir del Programa ProHuerta del Inta, e incluso hay que recordar el aporte de la Fundación Rocca a través del Programa Campana Verde de la Fundación Rocca. De hecho, no estaría mal que vuelva Campana Verde… sería muy portante. Repito, no sólo porque a partir de pocos metros cuadrados o directamente en macetas se pueden obtener una mejor alimentación, sino que fomenta indirectamente la integración familiar, y también barrial, porque no siempre se consume todo lo que se cosecha y y se regala, y siempre hay un vecino que se acerca a preguntar porque quiere aprender. Entonces, mientras se recompone la economía y el trabajo, además de la ayuda y de los bolsones de comida, sería muy bueno, incluso en términos emocionales, que la gente también pueda generar su propio alimento. Y no sólo como una salida de emergencia mientras dure la tormenta, sino que se reinstale la huerta en la cultura familiar. No digo que las huertas vamos a solucionar el problema ni mucho menos, pero es una de muchas estrategias para articular.

La ciudad pospandemia:

La oportunidad del Tajiber y de las huertas familiares

