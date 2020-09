Larreta calificó la decisión del Gobierno de "inconstitucional" y apelará a la Corte Suprema

P U B L I C



El jefe de Gobierno porteño se quejó porque la decisión del Presidente de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad fue "improvisada, intempestiva e inconsulta", y afirmó que desde marzo pasado que no tocaban el tema con la Nación. En un breve pero duro mensaje, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció ayer que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para "defender los fondos" de la Ciudad, luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera quitar por decreto un punto de la coparticipación al distrito. "La decisión es inconstitucional, por eso, vamos a ir a la Corte a defender con todos los recursos que tengamos los fondos de la Ciudad", enfatizó el mandatario porteño. Acompañado por su vicejefe, Diego Santilli, ministros, senadores, diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta calificó la determinación de la Casa Rosada de "improvisada, intempestiva e inconsulta", y aclaró que desde marzo pasado que no tocaban el tema con la Nación. "La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo. Revisé mi agenda, tuve 26 reuniones (desde ese momento), nunca me mencionaron el tema, eso no es diálogo", resaltó, al brindar un mensaje en la sede del Gobierno de la Ciudad ubicada en el barrio de Parque Patricios. Rodríguez Larreta afirmó que siempre estuvo dispuesto a dialogar con Fernández y con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de la pandemia, "más allá de las diferencias políticas", por lo que no esperó que se tomara "una medida de tal envergadura sin consulta" previa con la Ciudad. "Lo más grave es que nos saquen fondos de un día para el otro en medio de la pandemia", recalcó el mandatario porteño.

"NADIE PUEDE VERSE SORPRENDIDO" DIJO ALBERTO FERNÁNDEZ "Era una decisión que teníamos casi tomada y muy hablada con el jefe de Gobierno (porteño, Horacio Rodríguez Larreta), pero que postergamos porque llegó la pandemia", sostuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En declaraciones a Radio Con Vos, el jefe de Estado agregó: "Pero de repente, aparece una situación de demanda en la Provincia de Buenos Aires que no tiene solución más que el Estado se haga cargo y entonces allí tomamos la decisión que tomamos. De inesperado... nadie puede verse sorprendido por esto". DIECINUEVE GOBERNADORES RESPALDARON A ALBERTO FERNÁNDEZ Diecinueve gobernadores suscribieron ayer una solicitada para respaldar la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández para "empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado" a través de la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Al mensaje no adhirieron el gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, y los mandatarios radicales de Juntos por el Cambio de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Mendoza, Rodolfo Suárez. En tanto, la mayoría de los gobernadores que firmaron pertenecen al Frente de Todos, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo lnsfrán (Formosa) y Sergio Ziliotto (La Pampa), pero también sumaron su firma algunos de los independientes provinciales como Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro), entre otros. "Necesitamos reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos o proyectos", señalaron los mandatarios provinciales, al tiempo que recordaron las críticas al decreto del ex presidente Mauricio Macri, que en 2016 subió dos puntos la coparticipación de la Ciudad. Además de los ya mencionados, la nota fue firmada por Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur), y Juan Manzur (Tucumán).

Larreta calificó la decisión del Gobierno de "inconstitucional" y apelará a la Corte Suprema

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar